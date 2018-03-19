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Жители запада Москвы наводят порядок в своих подъездах
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Жители запада Москвы наводят порядок в своих подъездах 

На Западе Москвы 5 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Читатели газеты обсуждают насущные проблемы с руководителями районов.
Жительница района Крылатское Светлана Макарова сообщила о том, что в течение нескольких дней не работает грузопассажирский лифт в подъезде дома 36, корпус 3 по улице Крылатские Холмы. «Одного маленького лифта на 17-этажный дом явно не хватает. Плюс с коляской в маленький лифт втиснуться невозможно», — говорит Светлана.
В настоящее время дефект ликвидирован. Об этом рассказал глава управы района Крылатское Виктор Куцев. «По указанному адресу в грузопассажирском лифте проведены работы по замене проводки питания частотного преобразователя главного привода. После проведенных работ лифт находится в технически исправном состоянии», — сообщил он.
В первом подъезде многоэтажного жилого дома № 28, корпус 1 по Матвеевской улице были сломаны почтовые ящики. Об этом рассказала жительница дома, Ольга. Она попросила, по возможности, произвести замену или ремонт поврежденных ящиков.
По словам главы управы района Очаково-Матвеевское Светланы Жаваевой, замечание уже устранено. «По указанному адресу проведены работы по ремонту почтовых ящиков», — сообщила глава управы. Сейчас они находятся в исправном состоянии. Светлана Игоревна также поблагодарила жительницу дома за предоставленную информацию о поломке.
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