Жители запада Москвы наводят порядок в своих подъездах

Читатели газеты обсуждают насущные проблемы с руководителями районов.

Жительница района Крылатское Светлана Макарова сообщила о том, что в течение нескольких дней не работает грузопассажирский лифт в подъезде дома 36, корпус 3 по улице Крылатские Холмы. «Одного маленького лифта на 17-этажный дом явно не хватает. Плюс с коляской в маленький лифт втиснуться невозможно», — говорит Светлана.

В настоящее время дефект ликвидирован. Об этом рассказал глава управы района Крылатское Виктор Куцев. «По указанному адресу в грузопассажирском лифте проведены работы по замене проводки питания частотного преобразователя главного привода. После проведенных работ лифт находится в технически исправном состоянии», — сообщил он.

В первом подъезде многоэтажного жилого дома № 28, корпус 1 по Матвеевской улице были сломаны почтовые ящики. Об этом рассказала жительница дома, Ольга. Она попросила, по возможности, произвести замену или ремонт поврежденных ящиков.

По словам главы управы района Очаково-Матвеевское Светланы Жаваевой, замечание уже устранено. «По указанному адресу проведены работы по ремонту почтовых ящиков», — сообщила глава управы. Сейчас они находятся в исправном состоянии. Светлана Игоревна также поблагодарила жительницу дома за предоставленную информацию о поломке.