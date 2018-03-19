Умелец сделал крошечные коробочки для Switch-игр

Один из читателей сайта Kotaku, рукодельник, известный как Махир Шумер, сделал крошечные коробочки для Switch-картриджей. Малютки выглядят очень неплохо:

Минусы — их крайне легко потерять.