Путин на новом сроке вернется к внутренним проблемам, считает политолог

"Я все-таки считаю, что успех связан с демонстрацией внутреннего разворота. Первые два срока Путина — это очень быстрый экономический рост и беспрецедентный рост уровня жизни с 2000 по 2008 год. Собственно, это является основой фундаментальной поддержки Путина и в третьем сроке, в том числе и сейчас. Люди до сих пор благодарны ему за те восемь лет с 2000-го года — восстановление государства и повышение уровня жизни", — сказал РИА Новости Слатинов.

По его словам, заканчивающийся третий срок знаменуется восстановлением государственного величия, восстановлением субъектности России как великой державы и воссоединением Крыма с Россией.

"Обошлось это дорогой ценой, но люди это приняли и одобрили, в том числе с точки зрения ресурсов. Вот этот ресурсный разворот в сторону ВПК, в сторону перевооружения армии люди приняли. Сейчас люди в четвертый срок от него все-таки ждут разворота опять, условно говоря, к задачам первых двух сроков. К тому, чтобы опять быстро расти, восстанавливать доходы, развивать инфраструктуру. И люди это услышали, этот посыл люди услышали", — считает политолог.

ПРОБЛЕМЫ ЧЕТВЕРТОГО СРОКА

По мнению Слатинова, проблема нового срока будет заключаться в том, что Путину придется совмещать державный статус России и вкладывание ресурсов в обороноспособность с решением задач ускорения роста экономики и реконструкции инфраструктуры страны в условиях непростых отношений с Западом.

Второй проблемой, по мнению политолога, станет система государственного управления, которая в настоящее время носит характер ручного управления, где все завязано на президентском институте. Экономический рывок в такой системе совершить очень сложно, считает Слатинов. Поэтому, как он уточнил, необходимо будет реформировать архаичную структуру органов, системы федеральных органов власти и внебюджетных фондов.

"Необходимо от разговоров перейти к реальному наполнению и к повышению самостоятельности регионов. Пока мы скорее наблюдаем другую тенденцию. Мы наблюдаем вертикализацию всей системы управления и территориальной системы тоже. Вертикаль ручного управления слишком глубоко проникла в регионы. Она, конечно, решает определенные антикризисные задачи последние годы, но она не дает регионам быстро развиваться", — пояснил политолог.

"Осуществить прорыв". Путин о предстоящих задачах для России

Третьей проблемой для нового срока Путина станет вопрос преемничества, передачи рычагов власти в стране, считает Слатинов. По его мнению, сейчас к российскому президенту сходятся все основные нити политической системы, причем и формальные, и в значительной степени неформальные. В этом смысле, как отметил Слатинов, передача власти в такой конструкции является огромной проблемой.

"Я думаю, что Путин ее тоже понимает, но, как мне представляется, пока тоже решения не видно. И одновременно он не хочет быть «хромой уткой». По нему видно, что он этот срок собирается достаточно интенсивно работать. Но при этом одновременно необходимо решать проблему преемничества, а это очень сложно. На самом деле это огромнейший для него вызов", — заключил политолог.

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