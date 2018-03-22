На завершение работ на станции метро «Стрелка» регион получит более 645 млн

Ранее правительство области обратилось к федеральным властям с просьбой о финансовой помощи.

Глеб Никитин. «Мы направили предложение в Правительство России и получили поддержку всех органов исполнительной власти. Эта сумма пойдет на финансирование строительства метро, с учетом удорожания различного рода работ и появления дополнительных видов работ. Мы анализируем ход строительства в ежедневном режиме, и выделенные средства позволят завершить его в установленные сроки», — отметил глава Нижегородской области

Напомним, что работы нужно завершить к 30 апреля. Станция «Стрелка» находится недалеко от стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018.

«После проведения Мундиаля станция будет служить всем нижегородцам, всем кто приезжает в этот город», — заявил Дмитрий Медведев.