На завершение работ на станции метро «Стрелка» регион получит более 645 млн 

Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства РФ, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании федерального правительства 22 марта.
Ранее правительство области обратилось к федеральным властям с просьбой о финансовой помощи.
«Мы направили предложение в Правительство России и получили поддержку всех органов исполнительной власти. Эта сумма пойдет на финансирование строительства метро, с учетом удорожания различного рода работ и появления дополнительных видов работ. Мы анализируем ход строительства в ежедневном режиме, и выделенные средства позволят завершить его в установленные сроки», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что работы нужно завершить к 30 апреля. Станция «Стрелка» находится недалеко от стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018.
«После проведения Мундиаля станция будет служить всем нижегородцам, всем кто приезжает в этот город», — заявил Дмитрий Медведев.