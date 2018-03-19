Как мы пытаемся избежать климатической катастрофы? Рассказываем на примере Самары

Вспомните момент, когда вы впервые за долгое время выезжаете за город: воздух кажется слаще, приятнее. Мы привыкли оценивать его «сладость» по географическому признаку: тот, что за городом, — чистый, приятный, хороший. А в городе, разумеется, грязный и тяжелый. Плохой, в общем.

Если в городах одинаковая инфраструктура, схожие климатические и географические условия — это не значит, что и качество воздуха в них будет на одном и том же уровне. Честно говоря, для нас самих это было открытием. На чистоту и ту самую «сладость» воздуха в городах влияет множество факторов, один из них — то, на каком топливе работают местные предприятия. Например, ТЭЦ — те самые станции, которые делают ваши батареи горячими и производят электроэнергию, за которую постоянно приходится платить больше, чем хочется.

До определенного момента ТЭЦ отапливались исключительно углем. Добыть такое топливо легче, а запасов должно было хватить на сотни лет вперед. Но вместе с технологическим прогрессом пришло страшное понимание: из-за использования угля в качестве топлива в атмосферу попадает безумное количество парниковых газов — это ухудшает воздух и портит окружающую среду. Грубо говоря, по-тихому приближает нас к глобальной климатической катастрофе.

Без паники

Можно было бы прямо сейчас собирать вещи и стучаться в дверь к Илону Маску с криками: «Забери нас на Марс, Илон, дорогой!» Но нет. Угольному топливу есть альтернатива — природный газ, который обладает не меньшей энергоемкостью и при этом практически сводит на нет вредные выбросы. Одна проблема — газ сложнее добывать. Сегодня разработкой газовых месторождений активно занимается концерн Shell (о чем подробно рассказывает на своей странице в Facebook). По его данным, извлекаемых запасов газа хватит на следующие 230 лет. При этом никто не отказывается от возобновляемых источников энергии (ветра и солнца), со временем газ должен стать дополнением к ним.

А мне-то что?

Кажется, что глобальный климатический кризис грозит нам лишь в далеком будущем и обращать на это внимание сейчас рановато. Хорошо, если общечеловеческие проблемы отходят для вас на второй план, давайте тогда поговорим о проблемах более насущных.

Южно-Сахалинск и БигПикча вместе с Shell и Бизнес-школой СКОЛКОВО запустили проект «Во все легкие»: команда из трех блогеров, которые оценивают все, что связано с экологией, исключительно визуально (то есть так же, как мы с вами, глазами), отправилась в три города России . Они проверят, как отличается окружающая среда в городах, которые используют в качестве топлива газ, от тех, чьи ТЭЦ работают на угле. Несколько дней подряд российские Самару Омск исследуют фотохудожник и путешественник Петр Ловыгин, фотограф Сергей Анашкевич и lifestyle-блогер Сергей Сухов

Публикация от Sergey Sukhov (@sergeysuxov)

13 Мар 2018 в 6:38 PDT Дайте слово блогерам!

По белоснежной одежде, растаявшему снегу и состоянию воздуха они попытаются понять, насколько «черным» является город. Наряду с фотографиями и личными экспериментами, участники проекта пригласили специальные лаборатории, чтобы на научном уровне оценить качество воздуха, воды и снега в городах.

Первой на пути блогеров оказалась Самара.

Самара, чьи ТЭЦ полностью перешли на газовое топливо

В город приехали в белых комбинезонах. Первое время было не очень понятно, что больше удивляло прохожих — то ли белоснежная униформа, то ли желтые ведра со снегом в руках. Но обо всем по порядку.

Про воздух и снег в Самаре

Наши герои провели в легендарном городе меньше суток. Прямиком с самолета ребята отправились к Новокуйбышевской ТЭЦ — станция работает только на газе, и в 2013 году там запустили мощный газовый энергоблок на 230 МВт. Туда же они притащили с собой двух сотрудников местной лаборатории, чтобы сделать замеры воздуха. Результаты исследования появятся через неделю, ведь лаборатории нужно время, чтобы обработать данные.

С прилегающей к ТЭЦ территории наша команда увезла несколько ведер с сугробами. Дело в том, что, чтобы получить необходимый литр воды для анализа, необходимо растопить около семи литров снега. Почти весь день наши исследователи провели на улице, поэтому снег топили буквально теплом своих тел. Поскольку растаявший снег в виде воды легче отправить в столицу, чем воздух, анализировать состав воды и содержание в ней всяческих гадостей будем уже с помощью московской лаборатории.

Следующей точкой, где мы брали замеры, стала Самарская ГРЭС, которая уже очень давно полностью перешла на газовое топливо. Эта станция считается «бабушкой» поволжской энергетики. В 1900 году, когда станцию только запустили в эксплуатацию, ее мощности едва хватало на освещение Драматического театра, Струковского сада, Дворянской улицы (ныне улица им. Куйбышева), нескольких административных зданий и купеческих особняков. Первое электроосвещение, первый трамвай, развитие промышленности в городе — все это связано с работой ГРЭС.

В состав Самарской ГРЭС включены два крупных теплоисточника города — Центральная и Привокзальная отопительные котельные. После их открытия было закрыто множество котельных, работающих на угле, и экология города заметно улучшилась.

Впечатления ребят

«В Самаре царит атмосфера спокойствия. Все, кто встречался нам на пути — местные жители, сотрудники лаборатории и гид, с которым ездили по городу после обеда, — очень позитивные люди. Все были относительно веселы и довольны жизнью. Дышится здесь в десятки раз легче, чем в Москве . Пока не понимаем, то ли это морозный воздух такой эффект оказал, то ли экология здесь и правда лучше.

Снег не ели, зато вдоволь на нем отдохнули. Прикасаться белоснежной униформой проекта к сугробам рядом с ТЭЦ было совершенно не страшно».

Короткий забег по городу закончился на берегу Волги, где команда проводила закат, чтобы после отправиться в аэропорт и, преодолев несколько часовых поясов, приземлиться в Южно-Сахалинске. Южно-Сахалинск пока не перешел полностью на газовое отопление, и там мы выясним, сильно ли отличаются воздух и вода (то есть растопленный снег) от чистеньких самарских.

Публикация от Сергей Travelmaniac Анашкевич (@travelmaniac_ru)

15 Мар 2018 в 3:17 PDT В итогах проекта обязательно сравним результаты лабораторных исследований с нашими собственными впечатлениями.

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