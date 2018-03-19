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Более 300 туалетных кабинок предоставит Нижнему Новгороду «Экосервис-Н. Н.» к ЧМ-2018
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Более 300 туалетных кабинок предоставит Нижнему Новгороду «Экосервис-Н. Н.» к ЧМ-2018 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно опубликованной информации, 16 марта был определен поставщик на аренду мобильных туалетных кабинок по заявкам Администраций Канавинского и Автозаводского районов. Стоимость обоих контрактов составляет 3,7 млн рублей.
В частности, «Экосервис-Н. Н.» предоставит городу 284 обычных и 25 оборудованных для маломобильных граждан биотуалетов для установки на территории Канавинского района, а также 30 туалетов для установки в Автозаводском районе.
Напомним, 1 млрд 89 млн рублей предоставлен Нижнему Новгороду на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
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