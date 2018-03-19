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Минтранс вернет обязательный контроль качества топлива
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Минтранс вернет обязательный контроль качества топлива 

Российская Газета 5 часов назад
В России вернутся к централизованному контролю за авиакеросином. Минтранс намерен прописать процедуру в новых правилах обслуживания самолетов в аэропортах, ориентируясь на требования к топливообеспечению Международной организации гражданской авиации (ИКАО), подтвердили «РГ» в ведомстве.
После корректировки Воздушного кодекса в 2015 году, когда для стимулирования развития воздушных гаваней отменили сертификацию аэропортов и аэропортовых видов деятельности, получилось, что и сертификация авиакеросина была отменена. И сейчас аэропорты не обязаны контролировать заправку самолета и содержать у себя обязательную лаборатории, которая следит за качеством топлива.
Росавиация выступает за возврат сертификации, также как и многие перевозчики, которые сейчас должны сами контролировать качество топлива, отмечают эксперты.
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