Стаи бродячих собак загрызли двух маралов и косулю в заповеднике «Столбы»

В заповеднике «Столбы» стая бродячих собак вновь напала на заповедных животных. Туши трёх истерзанных животных сотрудники заповедника обнаружили в районе «Восточного входа».

«Восточный вход» в последнее время привлекает всё большее число туристов. Кроме красивых видов, в ясную погоду на горных склонах нередко можно наблюдать отдыхающих маралов. Открытые травянистые склоны в зимний период являются естественными кормовыми угодьями для оленей. Но увеличение числа посетителей привлекло сюда ещё бродячих собак. Люди не только подкармливают их, но и устанавливают будки на подъездах к заповеднику. В настоящее время здесь отмечаются крупные стаи по 5-6 особей.

За два месяца два месяца от бесчинства собак пострадали две маралухи и одна косуля были загнаны и убиты стаями бродячих собак, пришедших на территорию заповедника с прилегающих дачных массивов Мраморного карьера и района п. Базайхи. Молодую маралуху нашли недалеко от туристической тропы к Такмаку. А буквально неделю назад нашли вторую в районе кордона Сынжул, тоже задранную собаками.

«Многочисленные тропы этих «охотников» встречаются уже не только в туристическом районе, но и глубоко в заповедной части. К сожалению, проблема с каждым годом только усугубляется, и в том числе из-за отсутствия каких-либо действий со стороны городских властей», — возмущены сотрудники научного отдела заповедника.