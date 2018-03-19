Ещё
В Уфе пройдёт международный фестиваль костюмов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе пройдёт международный фестиваль костюмов 

ufa1.ru 6 часов назад
Фото: ufa1.ru
В рамках фестиваля «Сердце Евразии» летом этого года в Уфе пройдёт праздник костюмов. Кульминацией мероприятия станет торжественное шествие более ста национальностей Башкирии в национальных нарядах.
Праздник должен будет символизировать единение народов Башкортостана — по данным переписи 2010 года, в республике проживают представители 160 национальностей.
Гостям мероприятия стоит ожидать живую музыку разных народов, танцы, разнообразные ремесла и элементы народного творчества.
— Участвовать в фестивале может любой желающий, а узнать подробную информацию можно на сайте Дома дружбы народов Башкирии и на официальном сайте «Сердца Евразии», — рассказали в министерстве культуры Башкирии.
Фестиваль пройдёт при поддержке Минкульта республики и Дома дружбы народов.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе на сутки отключат горячую и холодную воду «Мы тебя расстреляем»: житель Башкирии заявил в полицию об угрозе жизни Ошибка пожилой акушерки: в Уфе медик пойдет под суд за гибель младенца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1036
Путин призвал запасников на сборы149
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие320
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение