В Уфе пройдёт международный фестиваль костюмов

В рамках фестиваля «Сердце Евразии» летом этого года в Уфе пройдёт праздник костюмов. Кульминацией мероприятия станет торжественное шествие более ста национальностей Башкирии в национальных нарядах.

Праздник должен будет символизировать единение народов Башкортостана — по данным переписи 2010 года, в республике проживают представители 160 национальностей.

Гостям мероприятия стоит ожидать живую музыку разных народов, танцы, разнообразные ремесла и элементы народного творчества.

— Участвовать в фестивале может любой желающий, а узнать подробную информацию можно на сайте Дома дружбы народов Башкирии и на официальном сайте «Сердца Евразии», — рассказали в министерстве культуры Башкирии.