Бесплатные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме» вновь начали раздавать

Акция началась 19 марта. В ее рамках беременные женщины получили значки на 18 станциях метро и Московского центрального кольца.

Яркий красный значок является символом вежливости и доброты. Получить его можно на стойках «Живое общение». По задумке организаторов, акция должна повысить социальную ответственность горожан, которые пользуются общественным транспортом.

— Первую такую акцию мы проводили в феврале. Тогда на стойках раздали 600 значков. Их разобрали за неделю, поэтому мы решили заказать еще тысячу. Справку о беременности при получении предоставлять не нужно, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Также в вагонах появилось порядка трех тысяч плакатов с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты».

— Плакаты напомнят пассажирам, что о женщинах в положении нужно заботиться. Таким образом, горожане не будут удивляться при виде красных значков и уступят места будущим мамам, — отметил Ликсутов.