Приставы рассказали о рекордах тюменцев— алиментщиков

Тюменской области растет число должников, которые отказываются платить алименты и по этой причине всячески избегают встреч с приставами и внезапно «пропадают». Один из таких отцов, забыв о собственных детях, объявлен в розыск. Он накопил долг, который равнозначен стоимости двухкомнатной квартиры — 3 502 668 рублей. И на сегодняшний день это рекорд среди должников-алиментщиков. Второе и третье место занимают тюменцы, задолжавшие детям чуть больше полутора миллиона рублей.

— В последнее время наблюдается тенденция увеличения неплательщиков алиментных платежей. В сравнении с январем прошлого года, в текущем году возбуждено на 217 больше исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Сумма задолженности рассчитывается индивидуально. Закон предусматривает перечисление в пользу ребенка 25% всех видов доходов родителя, либо по соглашению сторон в твердой денежной сумме. Кроме того, проводится индексация выплат, — сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов. — Приставы-исполнители проводят с должниками разъяснительные беседы, вручают направления в центр занятости населения, чтобы неплательщику помочь найти работу, проводят различные информационные кампании, в том числе и с социальной рекламой на больших рекламных экранах.

В ведомствах также рассказали, что сейчас в розыске находятся 250 злостных должников. Им грозит административная или даже уголовная ответственность. Также приставы нередко применяют и другую меру по погашению долгов у алиментщиков: они вводят ограничения в спецправах, из-за которого нельзя водить автомобиль. Благодаря этому правилу им удалось взыскать более 4 миллионов рублей всего за один месяц.