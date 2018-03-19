Металлоинвест ввел в эксплуатацию комплекс по приему концентрата на МГОК

Металлоинвест , ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, запустил в промышленную эксплуатацию комплекс по приему концентрата (КПК) на Михайловском ГОКе

Металлоинвест инвестировал в строительство КПК 1,3 млрд рублей. Проектная мощность комплекса составляет 3,2 млн тонн концентрата в год. КПК осуществляет прием и разгрузку железорудного концентрата Лебединского ГОКа и передачу на фабричный передел для дальнейшего производства высококачественных окатышей из смеси концентратов МГОКа и ЛГОКа. Использование дообогащенного концентрата ЛГОКа с содержанием железа 70% позволяет повысить качество смеси и производить окатыши с содержанием железа 65-67%.

«Металлоинвест последовательно реализует масштабную программу строительства и модернизации производственных мощностей, — отметил Андрей Варичев. — Новый комплекс дает возможность Компании увеличить объем производства окатышей премиального качества. Спрос на этот вид сырья растет как на внутреннем рынке, так в Европе и Азии. Новые мощности также позволят укрепить позиции Металлоинвеста на рынке товарного железорудного концентрата».

Строительство комплекса проведено в 2017 году. В рамках проекта построены: рудоразмораживающая установка для разогрева вагонов с концентратом, корпус вагоноопрокидывателя, насосная станция для перекачки концентрата и эстакада надземных коммуникаций. В ходе строительства выполнена также реконструкция железнодорожных станций «Погрузочная» и «Кварцитная». Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ выступило дочернее предприятие компании «Металлоинвест» ООО «Рудстрой».

В процессе опытно-промышленной эксплуатации с октября по декабрь 2017 года специалисты провели наладку оборудования и режимов работы всех систем управления.

«Комплекс по приему концентрату позволяет Михайловскому ГОКу повысить эффективность использования производственных мощностей, — сказал Сергей Кретов. — Увеличивая выпуск высококачественных окатышей, мы одновременно наращиваем объемы поставок концентрата, востребованного потребителям на российском рынке, в том числе сушеного концентрата в зимний период».

«Устойчивое, поступательное развитие Михайловского ГОКа — важное слагаемое социального благополучия и стабильности в регионе, — отметил Александр Михайлов. — Для региона новые объекты, вводимые в строй Металлоинвестом — это дополнительные рабочие места, рост налоговых отчислений. Поэтому комплекс по приему концентрата стал значимым производственным объектом не только для Михайловского ГОКа, но и для всей Курской области».