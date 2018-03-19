Ещё
Металлоинвест ввел в эксплуатацию комплекс по приему концентрата на МГОК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Металлоинвест ввел в эксплуатацию комплекс по приему концентрата на МГОК 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, запустил в промышленную эксплуатацию комплекс по приему концентрата (КПК) на Михайловском ГОКе.
В торжественной церемонии пуска КПК приняли участие губернатор Курской области Александр Михайлов, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.
Металлоинвест инвестировал в строительство КПК 1,3 млрд рублей. Проектная мощность комплекса составляет 3,2 млн тонн концентрата в год. КПК осуществляет прием и разгрузку железорудного концентрата Лебединского ГОКа и передачу на фабричный передел для дальнейшего производства высококачественных окатышей из смеси концентратов МГОКа и ЛГОКа. Использование дообогащенного концентрата ЛГОКа с содержанием железа 70% позволяет повысить качество смеси и производить окатыши с содержанием железа 65-67%.
«Металлоинвест последовательно реализует масштабную программу строительства и модернизации производственных мощностей, — отметил Андрей Варичев. — Новый комплекс дает возможность Компании увеличить объем производства окатышей премиального качества. Спрос на этот вид сырья растет как на внутреннем рынке, так в Европе и Азии. Новые мощности также позволят укрепить позиции Металлоинвеста на рынке товарного железорудного концентрата».
Строительство комплекса проведено в 2017 году. В рамках проекта построены: рудоразмораживающая установка для разогрева вагонов с концентратом, корпус вагоноопрокидывателя, насосная станция для перекачки концентрата и эстакада надземных коммуникаций. В ходе строительства выполнена также реконструкция железнодорожных станций «Погрузочная» и «Кварцитная». Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ выступило дочернее предприятие компании «Металлоинвест» ООО «Рудстрой».
В процессе опытно-промышленной эксплуатации с октября по декабрь 2017 года специалисты провели наладку оборудования и режимов работы всех систем управления.
«Комплекс по приему концентрату позволяет Михайловскому ГОКу повысить эффективность использования производственных мощностей, — сказал Сергей Кретов. — Увеличивая выпуск высококачественных окатышей, мы одновременно наращиваем объемы поставок концентрата, востребованного потребителям на российском рынке, в том числе сушеного концентрата в зимний период».
«Устойчивое, поступательное развитие Михайловского ГОКа — важное слагаемое социального благополучия и стабильности в регионе, — отметил Александр Михайлов. — Для региона новые объекты, вводимые в строй Металлоинвестом — это дополнительные рабочие места, рост налоговых отчислений. Поэтому комплекс по приему концентрата стал значимым производственным объектом не только для Михайловского ГОКа, но и для всей Курской области».
АиФ: последние новости
«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента На льду реки Цна в Тамбове рыбаки нашли обгоревший труп женщины Из-за митинга в Липецке запретят продажу алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1036
Путин призвал запасников на сборы149
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие320
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение