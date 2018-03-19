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Московскую пенсионерку ошибочно признали мертвой
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Московскую пенсионерку ошибочно признали мертвой 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Москве одинокая пенсионерка лишилась двух квартир, а затем по документам ее признали умершей. Докопаться до правды социально незащищенному человеку было практически нереально, до тех пор, пока ей не помогли активисты Общероссийского народного фронта. Они отправились вместе с женщиной добиваться справедливости.
Ольга Нищая осталась без всего имущества в одно мгновение. Сначала у нее отобрали две двухкомнатные квартиры в Москве: в Крылатском и на Ленинском проспекте.
Это родительская моя квартира. И неизвестно кто, вместе со всем имуществом, вместе с накоплениями трех поколений моей семьи, вместе с имевшимися в квартире ценностями, которые имели общенаучное значение, неизвестно кто их украл. И милиция ничего не собирается делать. УВД Гагаринский постоянно закрывает уголовное дело
— Ольга Нищая, пенсионерка.
В своих квартирах Ольга Михайловна появлялась редко. Она жила у гражданского мужа. И однажды обнаружила, как в ее двушках поселились другие люди.
Затем бабушка потеряла гражданского мужа, он умер после инсульта, а потом случилось и самое ужасное. По документам пенсионерку считают мертвым человеком. Ее родственники из Краснодара опознали чужой труп и сказали, что это и есть Ольга Михайловна. И теперь якобы мертвой женщине полгода не платят пенсию. Сейчас она живет в квартире бывшего мужа, отношения с которым даже не были оформлены.
К беде несчастной пенсионерки подключились активисты Общероссийского народного фронта.
Коллеги из Департамента труда и социальной защиты нам помогли. Ольге Михайловне в течение этого времени, пока она не получала пенсию, было предоставлено питание, она и сейчас посещает столовую
— Анжелика Примостко, эксперт Общероссийского народного фронта.
Помимо заботы социальной Ольга Михайловна получила главное — ценную информацию.
Мы с ней провели общение, изучили документы, привлекли активистов и практикующих юристов, которые бесплатно оказали юридическую помощь и разъяснили все действия в рамках законодательства, которые Ольге Михайловне необходимо срочно предпринять
— Анжелика Примостко, эксперт Общероссийского Народного Фронта.
Так, пенсионерка успела побывать и в ЗАГСе и в суде. В итоге, пенсионерка удалось доказать, что она жива.
С долгожданным решением суда, Ольга Михайловна отправилась в пенсионный фонд, оформить документы для восстановления законной пенсии, проблему там решили молниеносно.
Деньги вернут. Пенсия будет. Все остальные вопросы уже надеемся на судебные органы, на справедливое решение по восстановлению прав собственности. Будем помогать чем можем. спасибо вам большое
— Анжелика Примостко.
Теперь Ольга Нищая будет активно судится, чтобы восстановить себя в правах на квартиру. Процесс длительный и трудный, но радует одно. Живого по документам человека выслушают гораздо охотнее.
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