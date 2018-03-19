Пропавшие в Волгоградской области подростки сбежали в Северную Осетию

Пропавших в Михайловке подростков нашли в Пригородном районе Северной Осетии

— В четверг, 15 марта, в полицию обратились родители 15-летнего мальчика и его 14-летней подруги. Оба девятиклассника сбежали из дома уже не в первый раз, — уточнили в пресс-службе региональной полиции.

Махачкалу. Накануне утром двух юных странников инспекторы ГАИ нашли в машине Lada Largus, ехавшей из Краснодара

— Школьников сразу же отвезли в полицию, — добавили в пресс-службе областного главка. — В ближайшее время их вернут обратно в Михайловку. Куда собирались уехать двое путешественников, пока неизвестно.