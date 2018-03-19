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Пропавшие в Волгоградской области подростки сбежали в Северную Осетию
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Пропавшие в Волгоградской области подростки сбежали в Северную Осетию 

v1.ru 6 часов назад
Фото: v1.ru
Пропавших в Михайловке подростков нашли в Пригородном районе Северной Осетии.
— В четверг, 15 марта, в полицию обратились родители 15-летнего мальчика и его 14-летней подруги. Оба девятиклассника сбежали из дома уже не в первый раз, — уточнили в пресс-службе региональной полиции.
Накануне утром двух юных странников инспекторы ГАИ нашли в машине Lada Largus, ехавшей из Краснодара в Махачкалу.
— Школьников сразу же отвезли в полицию, — добавили в пресс-службе областного главка. — В ближайшее время их вернут обратно в Михайловку. Куда собирались уехать двое путешественников, пока неизвестно.
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