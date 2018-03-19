У дочери Лужкова обнаружили кипрское гражданство

Эту информацию Life получило из британского реестра юрлиц. По данным издания, 25-летняя девушка живёт в Великобритании . Она окончила Лондонский университет по специальности «политика восточноевропейских стран».

Life отмечает, что в 2016 году Елена Лужкова зарегистрировала компанию Whip Limited по профилю «другие виды деятельности по поддержке бизнеса, не включённые в какие-либо рубрики», а до этого у нее была компания Claredron education.

Сама Елена Лужкова заявила изданию, что Whip Limited давно закрыта.

«<…> Я её регистрировала, чтобы имя никто не увёл, но больше мне это не актуально. Компания Clarendon тоже ничем не занималась и тоже регистрировалась, чтобы иметь право использовать имя», — рассказала она.

Дочь бывшего мэра Москвы отметила, что не хочет «раньше времени» рассказывать о своих планах в бизнесе, чтобы «не отчитываться, если вдруг не получится».

Наличие нового гражданства она отрицать или подтверждать не стала, ответив, что «это личное».

По данным Life, для получения кипрского паспорта иностранцу нужно вложить от двух миллионов евро в недвижимость страны или 2,5 миллиона евро в кипрские компании или гособлигации.

Отказываться от первого гражданства для этого не нужно.