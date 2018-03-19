Дальневосточная железная дорога наращивает темпы обновления пассажирского вагонного парка

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» продолжает обновление приписного парка пассажирских вагонов в поездах дальнего следования. В 2017 году в филиал поступило 30 плацкартных вагонов новой постройки. В этом году должны прийти еще 40 таких вагонов, и 36 вагонов будут капитально отремонтированы. Новый подвижной состав пополнит поезда №99/100 сообщением Владивосток–Москва.

Таких темпов обновления пассажирского парка на ДВЖД не было более 10 лет. Тем самым в поездах формирования Дальневосточной дороги за два года обновится каждый шестой пассажирский вагон.