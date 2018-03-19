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Дальневосточная железная дорога наращивает темпы обновления пассажирского вагонного парка
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Дальневосточная железная дорога наращивает темпы обновления пассажирского вагонного парка 

РЖД-Партнер 6 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» продолжает обновление приписного парка пассажирских вагонов в поездах дальнего следования. В 2017 году в филиал поступило 30 плацкартных вагонов новой постройки. В этом году должны прийти еще 40 таких вагонов, и 36 вагонов будут капитально отремонтированы. Новый подвижной состав пополнит поезда №99/100 сообщением Владивосток–Москва.
Таких темпов обновления пассажирского парка на ДВЖД не было более 10 лет. Тем самым в поездах формирования Дальневосточной дороги за два года обновится каждый шестой пассажирский вагон.
«В условиях высокой транспортной конкуренции требования к уровню сервиса значительно возросли. Для того чтобы оправдать ожидания пассажиров, компания должна не только предоставлять услуги перевозки железнодорожным транспортом, но и помогать людям делать их путешествия комфортными и приятными», — резюмирует и.о. начальника Дальневосточного филиала ФПК Иван Петров.
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