На деньги ПФР в Шилове отремонтируют интернат для престарелых и инвалидов 

В 2018 году Пенсионный фонд России направит почти 2,5 миллиона рублей на ремонт социальных учреждений в Рязанской области, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Рязанской области. Все выделенные деньги направят на ремонт общежития в Ухоловском психоневрологическом интернате и жилого корпуса Шиловского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов.
Напомним, ранее на деньги Пенсионного фонда в Рязанской области построили банно-прачечный комплекс в Елатомском психоневрологическом интернате, отремонтировали 19 социальных учреждений (в основном — интернаты). Кроме того, купили оборудование для Комплексного центра социального обслуживания в городе Кораблино, 26 автомашин для мобильных бригад учреждений социального обслуживания.