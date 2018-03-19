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На деньги ПФР в Шилове отремонтируют интернат для престарелых и инвалидов
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На деньги ПФР в Шилове отремонтируют интернат для престарелых и инвалидов 

АиФ Рязань 6 часов назад
Фото: АиФ Рязань
В 2018 году Пенсионный фонд России направит почти 2,5 миллиона рублей на ремонт социальных учреждений в Рязанской области, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Рязанской области. Все выделенные деньги направят на ремонт общежития в Ухоловском психоневрологическом интернате и жилого корпуса Шиловского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов.
Напомним, ранее на деньги Пенсионного фонда в Рязанской области построили банно-прачечный комплекс в Елатомском психоневрологическом интернате, отремонтировали 19 социальных учреждений (в основном — интернаты). Кроме того, купили оборудование для Комплексного центра социального обслуживания в городе Кораблино, 26 автомашин для мобильных бригад учреждений социального обслуживания.
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