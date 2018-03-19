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Эксперты: туризм должен стать основным направлением в развитии экономики Камчатки
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Эксперты: туризм должен стать основным направлением в развитии экономики Камчатки 

ТАСС 6 часов назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Камчатка должна развивать туристическую отрасль, создавать и продвигать свой бренд территории, поскольку именно туризм может стать главной отраслью экономики региона. К такому мнению пришли эксперты Камчатского делового форума предпринимателей. Правда пока выполнению этой задачи мешают особенности исторического развития региона и его центра, Петропавловска-Камчатского.
Деловой форум открылся в понедельник и собрал около 300 представителей различных сфер бизнеса, власти, специалистов в области медиа и PR Камчатки, регионов Дальнего Востока. Цель форума — трансформация бизнес-пространства региона и создание комфортных условий для бизнеса при помощи новых моделей сотрудничества и взаимодействия. Организатором стали правительство Камчатки и краевой выставочно-инвестиционный центр.
Первым мероприятием форума стала проектная сессия «Дни PR на Камчатке: Территория как коммуникация». Ее модератор, исполнительный директор Российской ассоциации по связям с общественностью Юлия Грязнова предложила участникам высказать свои взгляды на проблемы продвижения Камчатского края как бренда среди россиян и иностранцев. Мнения экспертов выслушал корреспондент ТАСС.
Бренд должен быть туристический
Пресс-секретарь корпорации развития Камчатского края Владимир Слабука уверен, что в первую очередь нужно думать о туристическом развитии края. При этом, по его словам, есть несколько сдерживающих факторов. Камчатка с момента начала ее освоения русским населением не формировалась как туристический бренд. А Петропавловск-Камчатский — почти не пригоден для туристов, за исключением центра города.
"Часто приходится иметь дело с иностранными туристами, с бизнесменами, которые хотели бы развивать свое дело здесь. И они нам говорят, что должно быть еще что-то, центр должен быть развит. И, как вы знаете, есть инвестиционный проект туристско-рекреационный комплекс «Петропавловская гавань» на территории бывшего судоремонтного завода «Фреза». А на месте бывшей гостиницы «Восток» тоже будет очень оригинальная, приятная новая гостиница", — сообщил Слабука.
Говоря про проблему оттока населения, он отметил, что охота к перемене мест у молодежи всегда была сильна. «Даже в моем родном Екатеринбурге, который не назовешь депрессивным, значительная часть молодежи мечтает его поменять на другой. На Камчатке действительно нет таких возможностей для получения образования. Но в городе, где меньше 200 тыс. жителей (по данным 2017 года в городе проживает около 180 тыс. жителей — прим. ТАСС), априори не может быть всей линейки профессий, которые бы хотела получить молодежь», — считает эксперт.
Стратегия «Голубого океана»
Специалист в области рекламы, представляющий одно из крупнейших рекламных агентств Дальнего Востока «Пасифик медиа» Михаил Полусмак поделился с участниками позитивным опытом Приморского края по продвижению своего бренда.
"В 2001 году Приморье в России знали, как размороженный край, куда МЧС самолетами везет трубы, а про инвестиционный климат даже говорить не приходилось. Несмотря на то, что население Приморского края гораздо больше, чем на Камчатке, вопрос развития территории стоял так же остро. Нам надо было думать — куда двигаться дальше?", — рассказал Полусмак.
Он привел гостям сессии в пример книгу «Стратегия голубого океана», которая содержит описание двух стратегий в бизнесе: «алый океан» и «голубой океан». Первый — стратегия крови и конкуренции, второй — стратегия безграничных возможностей. Последнюю эксперт предложил взять на вооружение камчатским коллегам.
"В 2001 году мы создали, как модно выражаться, дорожную карту о том, куда мы все идем, и мы придумали одну большую историю — АТЭС (в 2012 году во Владивостоке прошел саммит стран АТЭС — прим. ТАСС), потом еще придумали мосты и начали с этой историей ходить по всем органам власти. Поначалу все смеялись… Но с тех пор у нас появились и международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», Восточный экономический форум, с этого года во Владивостоке будет еще морской салон. Я это к чему: давайте просто придумаем для Камчатки свой «голубой океан», — предложил эксперт.
Автономное развитие
Обсуждая возможности Камчатского края, заместитель генерального директора по проектной деятельности компании «Агротек» Григорий Седов напомнил коллегам, что необходимо разделять в этом разговоре богатую и удивительную природу Камчатки и ее краевой центр, у которого есть тяжелое прошлое.
"Петропавловск-Камчатский — это не край в целом. Город строился, прежде всего, как военная база, он застраивался хаотично складскими помещениями. А до 1991 года он вообще был закрыт для посещения не только иностранцами, но и гражданами СССР и России. В городе одна картина, а те природные красоты, которые мы видим за городом, это другая картина", — сказал Седов.
Он также отметил, что Камчатка всегда развивалась специфически, у нее и сейчас меньше возможностей, чем у других дальневосточных центров, таких как Хабаровск и Владивосток. Главной проблемой остается транспорт, в связи с чем регион развивался автономно.
"Проблема в том, что находится в головах молодых людей. Было сказано, что мультипликативный эффект [был бы, если бы] молодые люди оставались здесь, работали, приносили пользу экономике, увеличивались туристические потоки, налоги, развитие территории. И для этого нужно молодых вовлекать в бизнес, чтобы они работали, в том числе, в туризме. О роли государства тоже надо сказать, прежде всего в создании инфраструктуры. Это базовые вещи, которые не под силу бизнесу — строительство аэропорта, дорог, визит-центров", — сказал представитель «Агротек».
Деловой форум предпринимателей будет проходить три дня. Участники форума, в частности, обсудят проблемы господдержки бизнеса, финансовые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке, взаимоотношение бизнеса и региональных властей. Особое внимание уделят региональным проблемам, таким как преимущества кооперации и перспективы реализации совместных бизнес-проектов в рыбохозяйственной, сельскохозяйственной отраслях и туризме на Камчатке, развитие систем коммуникации на полуострове и перспективы реализации экспортного потенциала Камчатского края. Специфика форума в том, что все темы рассмотрят с точки зрения особенностей региона.
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