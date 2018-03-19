В опорном вузе Белгородской области выбрали «Студентку года-2018»

Главный женский конкурс «Студенстка года-2018» прошёл 15 марта в БГТУ им. В. Г. Шухова. Он дал старт участию университета в городском фестивале-конкурсе творчества студентов «Студенческая весна-2018».

Семь представительниц институтов в четырех конкурсных программах демонстрировали свои таланты, рассказывали о жизненных принципах и предпочтениях, представляли собственные волонтёрские идеи.

Участницы соревновались в четырёх конкурсах. Первым из них стал конкурс видеовизиток, где каждая студентка рассказала о своих талантах и жизненных предпочтениях. Второй конкурс был посвящен Году волонтёрства в России , где каждая из девушек презентовала свою волонтерскую идею. В творческом конкурсе «Я и моё хобби» девушки продемонстрировали свои таланты в вокальных и хореографических исполнениях. Некоторые из участниц читали художественные произведения, сопровождаемые театральными постановками или рисунками. Участница под номером семь Елизавета Звягинцева прямо на сцене нарисовала картину.

В заключительном конкурсе-дефиле «Вечерний стиль» конкурсантки продемонстрировали свой праздничный образ.

По итогам решения жюри в номинации «Творчество» победу одержала студентка Юлия Жигулина (ИТОМ). Приз жюри получила Ирина Гумерова (ИСИ). Студентка Светлана Мирошникова (ИЭИТУС) взяла два приза: «Интернет-симпатий» и приз объединённого профсоюзного комитета вуза. Приз ректора вручили Веронике Кривоногих (ТТИ).

Третье место в конкурсе «Студентка года-2018» заняла Ирина Мартова (ИЭМ), второе — Елизавета Звягинцева (АИ). Корона победительницы конкурса досталась Алёне Осадчук (ХТИ). Всем участницам вручили грамоты и памятные призы.

Проректор В. И. Борисовский поблагодарил всех участниц за старания, а зрителей ― за присутствие и активность: « Все конкурсантки показали себя на высоте. И это доказывает, что наши студентки — самые обаятельные и привлекательные не только во всей России, но во всём мире!»