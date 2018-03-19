Победителей всероссийской студенческой олимпиады по строительным дисциплинам наградили в Нижнем Новгороде

Награждение победителей заключительного (всероссийского) этапа студенческой олимпиады по дисциплинам «Строительная физика», «Строительная теплофизика (теплотехника)», «Гидротехническое строительство» и «Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности» состоялось в ННГАСУ 16 марта.

Студенческие состязания проводились на базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Самары, Новосибирска. В финальном этапе олимпиады соревновались более 70 студентов одиннадцати ВУЗов из Москвы , Нижнего Новгорода, Казани Санкт-Петербурга , Ростова, Томска

Команды-победители получили благодарственные письма, а также особые большие городецкие пряники.

Кроме того, наиболее активные участники команд, занявших первые места в своих дисциплинах, получили призы от производственно-строительной группы компаний «Кварц» — книги издательства «Кварц», посвященные памятникам истории и культуры Нижегородской области

Напомним, что ранее ГК «Кварц» совместно с ННГАСУ выступила организатором конкурса студенческих работ им. академика В. В. Найденко.