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Победителей всероссийской студенческой олимпиады по строительным дисциплинам наградили в Нижнем Новгороде
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Победителей всероссийской студенческой олимпиады по строительным дисциплинам наградили в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Награждение победителей заключительного (всероссийского) этапа студенческой олимпиады по дисциплинам «Строительная физика», «Строительная теплофизика (теплотехника)», «Гидротехническое строительство» и «Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности» состоялось в ННГАСУ 16 марта.
Студенческие состязания проводились на базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
В финальном этапе олимпиады соревновались более 70 студентов одиннадцати ВУЗов из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Ростова, Томска, Самары, Новосибирска.
Команды-победители получили благодарственные письма, а также особые большие городецкие пряники.
Кроме того, наиболее активные участники команд, занявших первые места в своих дисциплинах, получили призы от производственно-строительной группы компаний «Кварц» — книги издательства «Кварц», посвященные памятникам истории и культуры Нижегородской области.
Напомним, что ранее ГК «Кварц» совместно с ННГАСУ выступила организатором конкурса студенческих работ им. академика В. В. Найденко.
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