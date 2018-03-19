Собственник показал документы: полиция проверила вырубку леса в новом микрорайоне Челябинска

Участок земли в лесном массиве за домами на улице Хариса Юсупова в микрорайоне «Парковый», где ведётся вырубка деревьев, находится на частной территории. Об этом сообщили в полиции по итогам проведённой проверки.

— Собственник предоставил документы на землю, выданные администрацией Курчатовского района в начале нулевых, — сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина.

Вырубка деревьев началась в мартовские праздники. В управлении экологии и природопользования Челябинска заявили, что не выдавали разрешение и сведениями о возможном строительстве на этом участке не располагают.

Получить комментарий от администрации района на момент публикации материала не удалось. Для разъяснения ситуации 74.ru направит запросы в КУИЗО и управление экологии.

В минувшие выходные парковчане, увидев, что вырубка продолжается, вызвали полицию. Но к моменту прибытия стражей порядка люди, пилившие деревья, уехали.

В прошлом году челябинцам удалось отстоять сквер на улице Захаренко, который располагается недалеко от улицы Хариса Юсупова. Четыре года назад на месте сквера планировалось возвести несколько многоэтажек, но аукцион на аренду земли отменили. Затем горожане предложили вместо коммерческого освоения территории разбить в сквере «Олимпийский» оздоровительный парк. Но идея так и осталась на словах. Затем там хотели провести газопровод к частным домам. Точка в противостоянии была поставлена на публичных слушаниях, когда спорные участки перевели в зелёную зону.