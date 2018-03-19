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Как выбрать объектив? Часть 1. Параметры.
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Как выбрать объектив? Часть 1. Параметры. 

Chip.ru 6 часов назад
Фото: Chip.ru
При покупке зеркальной или системной беззеркальной камеры, с ней в комплекте, обычно прилагается недорогой объектив, которого как минимум достаточно, чтобы оценить возможности конкретного фотоаппарата. Начинающим фотографам мы рекомендуем сначала освоить съемку им, и научиться пользоваться фотокамерой. Раскрыть же весь потенциал, заложенный производителем, способны сменные объективы. Но есть ряд факторов, с которыми стоит определиться перед покупкой, и они во многом влияют на цену модели.
Фокусное расстояние и угол обзора
Одним из ключевых параметров является фокусное расстояние объектива, которое обычно указывается в миллиметрах относительно кадра 35-мм формата. Однако не все фотоаппараты имеют столь большую матрицу, и тогда в ход идет такое понятие, как кроп-фактор, т.е. отношение размера кадра формата 35 мм к размеру матрицы камеры. Часть картинки обрезается в соответствии с размером сенсора. А фактически, на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.
Основываясь на этом параметре, обычно выделяют следующие категории объективов: суперширокоугольные (8—12 мм), широкоугольные (12—35 мм), стандартные (45—55 мм), телеобъективы (от 85 мм).
В оптике фокусное расстояние — это расстояние (в миллиметрах) от оптического центра объектива до фокальной плоскости (плоскости матрицы) при наведении на резкость бесконечно удаленного объекта. Иначе говоря, размер объекта и занимаемая им часть кадра изменяются в зависимости от фокусного расстояния: при малых значениях объект кажется меньше, а угол обзора — шире, при больших значениях объект представляется больше, а угол обзора — уже.
Стандартные объективы обеспечивают картинку, по размеру наиболее приближенную к тому, что видит человеческий глаз. Суперширокоугольные и широкоугольные, с широким углом обзора, обычно используют для пейзажной фотографии. А телеобъективы позволяют крупно сфотографировать удаленные объекты.
Светосила
Показатель светосилы говорит о том, какое максимально возможное количество света могут пропустить линзы объектива на матрицу цифрового фотоаппарата.
Он определяется отношением диаметра максимально открытой диафрагмы объектива к фокусному расстоянию, и указывается на объективе после фокусного расстояния (к примеру, 1:2.0). Чем больше светосила, тем меньше должна быть выдержка, а, следовательно, можно получать более четкие фотографии при съемке с рук даже в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, этот параметр напрямую влияет на размытие в кадре изображения, которое находится не в фокусе.
Однако светосильные объективы, как с фиксированным, так и с переменным фокусным расстоянием, стоят заметно дороже своих собратьев.
Особенности конструкции
Скорость фокусировки фотокамеры во многом зависит от быстродействия фокусного мотора, который бывает двух типов: ультразвуковой и «отвертка». Первый, наиболее современный, встраивается непосредственно в объектив. Например, в дорогих и качественных моделях используются ультразвуковые волновые двигатели, работающие практически бесшумно и быстро.
Чтобы уменьшить выдержку и, следовательно, смазывание в кадре многие производители (в частности, Canon, Nikon и пр.) применяют в своих объективах систему стабилизации изображения. Как правило, она реализована путем использования подвижных элементов в конструкции, а это напрямую влияет на стоимость. Аналогом такого способа является система стабилизации изображения на матрице в камере, применяемая, к примеру, во многих моделях фотокамер Olympus или Sony. Подобные методы позволяют сократить выдержку на несколько ступеней, что в определенных ситуациях поможет получить приемлемый результат.
Фото: производителя, @alexanderdinaev
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