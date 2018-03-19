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В Уфе Тимашевский переезд закроют до 10 апреля
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В Уфе Тимашевский переезд закроют до 10 апреля 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня,19 марта, на Тимашевском переезде начались работы по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями. В связи с этим движение поездов будет закрыто до четырех часов дня 19 марта.
Ожидается, что в связи с монтажными работами будет ограничено и движение для автовладельцев до 10 апреля.
— 15 марта в ходе оперативного совещания Ирек Ялалов дал поручение скоординировать графики проведения работ по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, согласовав с «РЖД». И 19 марта приступить к выполнению работ, — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Проектом предусмотрено строительство путепровода из сборно-монолитного железобетона длиной 161 метров и шириной 14,5 метра на три полосы движения, а также строительство подходов, протяженностью 1024 метра с выходом на улицы Свободы и Бирского тракта. Закончить работы планируют ко Дню республики в 2018 году.
Заказчиком проекта выступило Управление дорожного строительства города, генподрядчиком — Мостотряд № 30 — компания, которая строила Затонский мост.
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