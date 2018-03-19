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В Красноярском крае стало больше хозяйств, где держат коров
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В Красноярском крае стало больше хозяйств, где держат коров 

АиФ Красноярск 6 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае увеличилось количество фермерских хозяйств, где содержат крупный рогатый скот, сообщили в пресс-службе Красноярскстата.
В организации опубликовали результаты сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году. Крупный скот содержат в 544 хозяйствах, в сравнении с 2006 году оно увеличилось, 10 лет назад таких хозяйств было всего 194.
Отмечается, что 100% личных подсобных хозяйств производят продукцию только для собственного потребления, и только 5,3% продают часть продуктов животноводства. А основной доход это только для 0,1%
Больше всего коров держат в сельскохозяйственных организациях — более 220 тысяч, это 59% от общего поголовья. В хозяйствах жителей содержались 36% от общего поголовья, это 136 тысяч быков и коров.
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