В Красноярском крае стало больше хозяйств, где держат коров

Красноярском крае увеличилось количество фермерских хозяйств, где содержат крупный рогатый скот, сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

В организации опубликовали результаты сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году. Крупный скот содержат в 544 хозяйствах, в сравнении с 2006 году оно увеличилось, 10 лет назад таких хозяйств было всего 194.

Отмечается, что 100% личных подсобных хозяйств производят продукцию только для собственного потребления, и только 5,3% продают часть продуктов животноводства. А основной доход это только для 0,1%

Больше всего коров держат в сельскохозяйственных организациях — более 220 тысяч, это 59% от общего поголовья. В хозяйствах жителей содержались 36% от общего поголовья, это 136 тысяч быков и коров.