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Сегодня жители Кегострова останутся без холодной воды
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Сегодня жители Кегострова останутся без холодной воды 

29.ru 6 часов назад
Фото: 29.ru
Выборы не изменили архангельскую традицию начинать рабочую неделю с масштабных ремонтов. Сегодня работы на сетях «Водоканала» идут на Кегострове, поэтому здесь жители остнутся с 13:00 без холодной воды. Аналогичная проблема — на улицах Карельская, 51 и Междуречье, 39.
На сетях ТГК-2 с 9 до 17 часов отключено теплоснабжение по следующим адресам:
ул. Розы Люксембург, 58, 60;
ул. Полярная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
ул. Адмирала Кузнецова, 2;
ул. Красных Партизан, 41.
Из-за ремонтов на воздушных сетях до конца рабочего дня электричество отключили на ул. Гагарина, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29; пр. Бадигина, 4, 4/1, 5, 6, 8; пр. Обводный канал, 123, 125; ул. Самойло, 24, 26, 26/1, 28, 30; ул. Теснанова, 1, 3.
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