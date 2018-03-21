Инфаркт в люке: жительница Владивостока погибла в паре шагов от подъезда

Погибают, получают травмы разной степени тяжести или отделываются испугом. Об открытых люках, коллекторах, колодцах, теплотрассах, присыпанных снегом и невидимых в темноте, написано немало. За вопросом: кто ответит за очередную трагедию, ответа не следует.

Итак, 9 марта 2018 года в краевом центре на ул. Кирова женщина провалилась в люк возле дома. Вышла погулять и не вернулась. В интернете пишут: хотела покормить птиц. Происшествие вызвало шквал возмущения среди жителей края. Дело передано в Следственный комитет

Чья сеть?

Накануне трагедии выпал снег, надёжно укрыв злополучный люк возле дома №93А на ул. Кирова. Предположительно, женщина не увидела западню и провалилась на трёхметровую глубину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. «Без видимых признаков насильственной смерти» — таково официальное заключение экспертов. Врачи обнаружили и признаки инфаркта.

— По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская. — Допрошены свидетели, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Граждане, откликнувшиеся на новость в интернете, выдвинули целый список предполагаемых виновников. Сетевые и управляющие компании, власти всех уровней отдали под суд.

— Чья сеть, тот и ответит, — высказался заслуженный архитектор РФ Валентин Аникеев. — Теплосеть, водоканал — организации обязаны содержать своё имущество в порядке. Закрывать люки, хотя и крышки от них металлисты воруют.

Архитектор попросил не раздувать проблему, отметив, что видит в городе открытые люки, «их сколько угодно». Ау, хозяин!

Коллектор — инкогнито

— Есть такое понятие — акт границ ответственности, — ответил зам. председателя общественной организации «Домовой контроль» Роман Ершов . — По идее, любая сеть, колодец, люки должны находиться на балансе какой-либо компании. Если это брошенная ливневая канализация, за неё отвечает мэрия. Но есть виды коммуникаций, которые не попадают в зону ответственности муниципалитета.

Масло масляное, сказка про белого бычка. Заколдованный круг? Эксперт, глава одного из ТСЖ, привел показательный пример. Возле жилого дома на ул. Ивановской, 2 по трём земельным участкам проходит ливневая канализация. Опоясывая военный госпиталь, уходит в сторону Дальзавода

— Канализация забилась мусором, — продолжает Роман Ершов. — Обращался ДГК, водоканал, администрацию. Дошёл до суда, оказалось, что канализация «засекреченная». Под некое министерство? Пришлось ремонтировать ливнёвку за деньги дома.

Получается, что за человека, ушедшего под люк-инкогнито, наказывать никого не будут? В том числе и управляющие компании, потому как коллекторы в этом случае не являются общим имуществом дома. Или не расположены на придомовой территории.

— Людей из люков спасаем нечасто, — комментирует начальник пресс службы краевой МЧС России Михаил Исаметов. — Практика показывает, что очевидцам происшествия следует не паниковать, криками и метаниями ничего не добьешься. Сразу звонить спасателям — телефон: 101. Скорая помощь не сможет достать человека из колодца. Выяснить, что в люке — вода, кипяток или он пустой. Самим искать лестницу, подручные средства, веревку, канаты. Звать на помощь людей.

КСТАТИ

Правила разумной безопасности. На крышку всякого люка лучше не наступать. Быть острожным в снегопад и при тёмном освещении. Как рассказала экскурсовод Ирина Авдуевская, туристы под землю на её глазах не проваливались. Стараться ходить прямо по маршруту, никуда не сворачивая. На главную видовую площадку краевого центра поздним вечером подниматься страшно, можно напороться на штыри. Потом, попробуй, разберись, в чьей они собственности.