В России приоритетным станет молочное скотоводство

Москва , 19 марта / Синьхуа / — Развитие молочного скотоводства в России стоит в приоритете новой программы по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года.

Как сообщает газет «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ, через семь лет планируется нарастить производство молока на 1,3 млн т. Предложения министерства уже направлены в правительство.

В ведомстве пояснили, что акцент на молочном скотоводстве был сделан потому, что молоко является основным сырьем для производства продуктов, составляющих основу рационального питания.

Ожидается, что производство молока к 2025 году достигнет 32,4 млн т. —0—