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Около полутысячи предпринимателей Нижегородской области приняли участие в «Днях поставщика»
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Около полутысячи предпринимателей Нижегородской области приняли участие в «Днях поставщика» 

Нижегородская правда 6 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииОколо полутысячи предпринимателей Нижегородской области приняли участие в «Днях поставщика»Около полутысячи предпринимателей приняли участие в «Днях поставщика», которые по поручению главы региона Глеба Никитина были проведены региональным минпромом в районах области. Встречи бизнес-сообщества с организациями — крупнейшими заказчиками состоялись в Городце, Дзержинске, Арзамасе Выксе, Нижнем Новгороде и на Бору.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, «Нижегородские предприниматели получили возможность прямого диалога с заказчиками. Важно, что об особенностях проведения госзакупок, механизмах и нюансах их осуществления рассказывали представители конкретных организаций-закупщиков».
Он также рассказал, что планы, порядок и условия участия в закупках во время этих встреч раскрыли администрации районов, ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», МУП «Тепловые сети», ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», АО «Тико-Пластик», ООО «Завод герметизирующих материалов, АО „ВМЗ“, МУП „Выксатеплоэнерго“, АО „Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина“, ООО „Арзамасский водоканал“, ЗАО „Арзамасский хлеб“, АО „Нижегородская областная коммунальная компания“, „Нижегородский водоканал“ и „Теплоэнерго“.
Кроме того, сотрудники министерства и подведомственных учреждений рассказали представителям бизнеса об актуальных в 2018 году мерах государственной поддержки, об изменениях в законодательстве, мероприятиях областной инфраструктуры поддержки предпринимательства. После докладов специалистов у предпринимателей была возможность задать вопросы спикерам.
»Очень активно вели себя предприниматели на «Дне поставщика», впервые организованном городской администрацией в Нижнем Новгороде. Мы договорились, что такие мероприятия в ближайшее время пройдут в каждом районе города», — добавил Максим Черкасов.
Напомним, региональный минпром попросил представителей нижегородского бизнес-сообщества оценить работу муниципалитетов по развитию предпринимательства. Результаты анкетирования будут влиять на рейтинг эффективности муниципалитетов. Анкета размещена на портале малого и среднего предпринимательства Нижегородской области по ссылке. Заполненную анкету необходимо отправить по адресу электронной почты burnaevda@mpred.kreml.nnov.ru с пометкой «Рейтинг районов Нижегородской области» до 1 апреля. Результаты рейтинга будут опубликованы в III квартале 2018 года.
Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин потребовал сделать госзакупки более доступными для нижегородских предприятий. По поручению главы региона правительство Нижегородской области утвердило дорожную карту повышения конкурентоспособности производственных предприятий региона. План мероприятий предусматривает организацию прямого диалога государственных заказчиков и производителей.
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