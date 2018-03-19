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Абоненты «Билайн» предпочли Францию для романтических путешествий 8 марта
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Абоненты «Билайн» предпочли Францию для романтических путешествий 8 марта 

Хорошие новости 6 часов назад
Фото: Хорошие новости
«Билайн» проанализировал активность россиян в февральские и мартовские праздничные дни: абоненты «Билайн» больше путешествовали и общались в Международный женский день, чем в День защитника Отечества.
Количество абонентов в международном роуминге в период с 5 по 11 марта 2018 по сравнению с 19 по 25 февраля 2018 выросло на 8%, а в поездках по России — на 1,3%, следует из данных внутренней аналитики.
В зарубежных поездках в мартовские праздничные дни потребление интернет-трафика выросло на 13% по сравнению с февральскими, а количество отправленных смс — на 11%.
По сравнению с неделей без праздников (26 февраля — 4 марта 2018) в праздничную неделю с 5 по 11 марта 2018 потребление в международном роуминге интернет-трафика выросло почти в полтора раза, смс — на 31%, а голосовой трафик — на 3%.
В список самых популярных направлений международных поездок с вошли: Беларусь, Украина, Казахстан, Таиланд, Германия, Италия, ОАЭ, Грузия, Турция. Но если с 19 по 25 февраля 2018 в топ-10 направлений по популярности у абонентов «Билайн» попала Испания, то в праздничные дни по случаю Международного женского дня ее вытеснила Франция.
Среди российских городов и регионов чаще всего абоненты «Билайн» в февральские и мартовские праздничные дни посещали в Москву, Владимир, Краснодарский край, Ставропольский край, Тулу, Санкт–Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Тверь и Калугу.
В этом году абоненты «Билайн» активно поздравляли женщин с праздником: 8 марта 2018 года было на 13% больше звонков, чем в День защитника, и на 6% больше, чем обычный будний день. Кроме того, 8 марта абоненты отправили в 1,5 раза больше SMS, чем 23 февраля и в 2 раза больше, чем в обычный день.
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