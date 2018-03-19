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Волгоград откажется от московского времени
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Волгоград откажется от московского времени 

Говорит Москва 6 часов назад
Такие предварительные итоги голосования приводит РИА Новости со ссылкой на областной избирком.
Участники плебисцита поддержали инициативу перевести время в Волгоградской области на один час вперёд. Отмечается, что этот вопрос остаётся в регионе одним из самых острых уже два года. Сторонники перевода стрелок жаловались на потерянный час — в Волгоградской области рано светает, а вечером не хватает солнечного света. Противники этой идеи говорят, что это вызовет у людей проблемы со здоровьем, увеличит нагрузку на школьников и приведёт к росту расходов на электричество.
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