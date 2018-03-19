«Рыбаки ездят по льду на машинах»: на Обском водохранилище появились первые трещины 

Новосибирцы заметили трескающийся лёд на Обском водохранилище — многие рыбаки, игнорируя опасность, уезжают на автомобилях и снегоходах вдаль от берега.
«Фотографии я сделал вчера. Снимал у берега. Рыбаков там не видно, они уезжают далеко вперёд на машинах, по льду. Видимо, ГЭС сбросила воду, и пошли трещины. Мы проезжали по дамбе, заметили, что на льду видны холмики, видимо, там лёд уже просел. Рыбаки ездят по льду на машинах», — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Владислав Тенсин.
В ГУ МЧС по Новосибирской области заверили, что лёд на Обском водохранилище ещё прочный, его толщина составляет 70 сантиметров.
«У нас на следующую неделю запланирована акция «Безопасный лед». Ежедневно инспекторы будут замерять толщину льда, смотреть участки, где лёд потрескался, будут смотреть ледовые переправы. Профилактические рейды проводятся постоянно, но людей не выгоняли. Несчастных случаев на воде тоже не было», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В конце прошлого года новосибирский фотограф Закир Умаров сделал живописные фотографии Обского водохранилища. Тогда лёд припорошило снегом, на небе виднелись чуть серебристые слоистые облака, а ветер был «морозным».