Футбольный турнир провели в поселении Марушкинское

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В парке «Ручеек» поселения Марушкинское 18 марта состоялся ежегодный турнир по мини-футболу. В нем приняли участие десять команд.

— Традиционно в середине марта мы проводим несколько турниров. В этот раз к нам приехали команды из Новой Москвы . Среди участников были ребята из поселения Кокошкино, деревень Марушкино и Апрелевка . Финальные матчи получились очень захватывающими. Ребята боролись за победу до последнего. Спортсмены и болельщики получили массу эмоций, — прокомментировал тренер по футболу Спортивно-досугового центра «Маяк» Виталий Агафошкин.

Он добавил, что в конце турнира состоялась церемония награждения. Почетное третье место завоевала команда «Большие Покрова», «серебро» — у «Крекшина», а возглавила турнирную таблицу сборная «Апрелевка».