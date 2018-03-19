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Футбольный турнир провели в поселении Марушкинское
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Футбольный турнир провели в поселении Марушкинское 

Префектура ТиНАО города Москвы 9 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В парке «Ручеек» поселения Марушкинское 18 марта состоялся ежегодный турнир по мини-футболу. В нем приняли участие десять команд.
— Традиционно в середине марта мы проводим несколько турниров. В этот раз к нам приехали команды из Новой Москвы. Среди участников были ребята из поселения Кокошкино, деревень Марушкино и Апрелевка. Финальные матчи получились очень захватывающими. Ребята боролись за победу до последнего. Спортсмены и болельщики получили массу эмоций, — прокомментировал тренер по футболу Спортивно-досугового центра «Маяк» Виталий Агафошкин.
Он добавил, что в конце турнира состоялась церемония награждения. Почетное третье место завоевала команда «Большие Покрова», «серебро» — у «Крекшина», а возглавила турнирную таблицу сборная «Апрелевка».
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