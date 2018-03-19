Обзор инопрессы. «Западу должно достать мужества противостоять российскому президенту» 

Выборы в России стали главной темой в западной прессе. Серию статей разместил портал CNN, изучив вопросы о том, почему российские граждане поддерживают Владимира Путина, покинет ли он когда-либо свой пост, следует ли ожидать новых проблем после его переизбрания. Российский президент чувствует себя неуязвимым, Западу должно достать мужества ему противостоять, а США должны взять на себя в этом инициативу, советует портал.
Нет сомнения, что воинственная риторика и опасения войны мобилизовали российских избирателей. Так немецкая Die Welt объясняет активную явку на выборах. Следует только ожидать, что страх перед будущим пройдет через некоторое время. Россия нуждается в Западе, а Запад нуждается в России. Все остальное — игра с огнем, заключает автор статьи.
Критическая статья о победе Владимира Путина на президентских выборах вызвала огромное количество откликов читателей The Washington Post. Большинство из них не испытывают симпатий к российскому президенту. Один из читателей предлагает установить полное эмбарго на российскую продукцию, ввести строгие санкции в отношении каждого олигарха, который хоть немного поддерживает президента, строго наказывать всех, кто обходит эмбарго, разрушить экономику России, чтобы показать слабость главы государства его собственному народу и необходимость его отставки.
Преподаватель престижного Института политических исследований в Париже Лоранс Дазиано на станицах Le Figaro предлагает помирить Россию с Европой. Украинский вопрос он советует, в частности, решить финляндизацией этой страны, разоружением всех вооруженных группировок, уступкой Крыма России с гарантией предоставления нейтрального статуса полуострову за исключением Севастополя, а также признанием особых прав украинцев, не желающих российского гражданства. Мнения 700 читателей этой статьи, разместивших комментарии, разделились примерно поровну.