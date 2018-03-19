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В Волгограде обработали 99% протоколов референдума о смене часового пояса
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В Волгограде обработали 99% протоколов референдума о смене часового пояса 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: CC0 / FelixMittermeier /
РИА НОВОСТИ. ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕФЕРЕНДУМЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА СМЕНУ ЧАСОВОГО ПОЯСА ПО ИТОГАМ ОБРАБОТКИ 99% ПРОТОКОЛОВ — ИЗБИРКОМ
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