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Весной в Красноярске можно будет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ
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Весной в Красноярске можно будет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Мобильные экспресс-тесты будут работать всю весну в Красноярске, сообщили в минздраве региона.
Первое тестирование будет проходить в машине скорой помощи около ТЦ «Красноярье». Любой желающий сможет получить консультацию и определить наличие вируса на ранней стадии. Анализ займет 10-15 минут. Тест высокоточный и безопасный. Пройти его можно анонимно и конфиденциально.
Напомним, Красноярский край занял пятое место по заболеваемости ВИЧ — 133 ВИЧ-положительных на 100 тысяч человек в 2016 году. Подобные акции проводились в прошлом году. В декабре инфекцию обнаружили у трех человек из 400, а в июне — у 16 из 1200 тестировавшихся.
На этот раз запланировано 7 выездов с марта по июнь. График можно увидеть на сайте минздрава.
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