Весной в Красноярске можно будет бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

Мобильные экспресс-тесты будут работать всю весну в Красноярске , сообщили в минздраве региона.

Первое тестирование будет проходить в машине скорой помощи около ТЦ «Красноярье». Любой желающий сможет получить консультацию и определить наличие вируса на ранней стадии. Анализ займет 10-15 минут. Тест высокоточный и безопасный. Пройти его можно анонимно и конфиденциально.

Напомним, Красноярский край занял пятое место по заболеваемости ВИЧ — 133 ВИЧ-положительных на 100 тысяч человек в 2016 году. Подобные акции проводились в прошлом году. В декабре инфекцию обнаружили у трех человек из 400, а в июне — у 16 из 1200 тестировавшихся.