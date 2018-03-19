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За плохую уборку снега в Казани просят ответить торговые сети
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За плохую уборку снега в Казани просят ответить торговые сети 

Казанский репортер 7 часов назад
Фото: Казанский репортер
Административно-техническая инспекция Казани зафиксировала 431 нарушение, связанное с зимним содержанием территорий и крыш в столице Татарстана. По версии инспекции, более 60 процентов нарушений допустили коммерческие организации. Им направили предписания. Так, по информации инспекции, не чистили снег или складировали снег в неустановленных местах такие торговые сети, как «Агротрг», «Тандер» и «Аптеки Поволжья». Недочеты нашли и в работе жилищных организаций — «ЖКХ Дербышки», «Жилище и комфорт», «ЖКХ „Слобода“, „Заречье“. О нарушителях говорили в ходе делового понедельника, 19 марта.
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