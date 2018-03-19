Три главных победителя и три главных проигравших на выборах-2018

Редактор Sobesednik.ru выделил трех главных триумфаторов и проигравших выборов-2018 по его мнению.

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Кто победил

Глубокомысленные эксперты-политологи (частично консультировавшие аутсайдеров этих выборов) повторяют на разные лады: невиданная поддержка, полученная Путиным, — это огромная ответственность и ноша; теперь нет никаких сдерживающих факторов — в том числе сдерживающих аппетиты окружения Путина, которое намерено продолжать процветать; а проблемы будут накапливаться и не будут решаться, напряжение будет нарастать…

О да, «богатые тоже плачут». Ну признайтесь, вам бы его проблему: рекордный результат на выборах, который выжимали всеми правдами и неправдами. Казалось бы, вот здесь-то и случиться бы тому самому взрыву, который вы на все тех же основаниях предрекаете с тех самых пор, как Путин пришёл к власти. И вот его снова избрали: сходили на участки и не пикнули. Фотографию отрывного талона начальству со смартфона отправили, в буфет за импортозамещёнкой завернули — и домой, воскресенье догуливать. А эксперты все кричали: волки, волки… северные лисы… львы, куропатки…

Владимир Путин на митинге на Манежной площади вечером 18 марта // фото: Global Look Press

Допустим, Ксения набрала меньше голосов, чем рассчитывала. Но выборы закончились, поэтому можно говорить откровенно, не боясь никому навредить. Вы как думаете: Ксения Собчак съездила в Чечню с одиночным пикетом в поддержку Оюба Титиева потому, что за ней — миллионы сторонников?

А если вдруг завтра в восьмом часу утра в дверь Ксении снова начнут ломиться с обыском, то её сторонники — те самые, что заполнили на прошлой неделе московский концертный зал на встрече-концерте по западной моде, — они выйдут на улицы и устроят что-то подобное акциям сторонников Навального на Тверской?

Очевидно, что ответ — «нет», не так ли? А раз так, то и неважно, сколько процентов набрала Ксения Собчак на выборах. Успех или неуспех ее политической карьеры от этого не зависит. Вернее, зависит не от этого.

Вечером 18 марта Ксения Собчак пришла в эфир Youtube-канала Алексея Навального

3. Алексей Навальный.

После некоторых событий в жизни чувствуешь себя как с дурного похмелья в чужом пиру. Кажется, помнишь все непотребства, которые собутыльники учиняли по пьяной лавочке. Сам как будто ничего такого не делал, но все равно на душе как-то неспокойно и гадко.

Да нет, вроде ничего такого… Просто сходил на выборы — думал, что так нужно. Подумал, что будет прикольно. Или хороший человек попросил: «Ты меня уважаешь?» — спрашивал. Ну как такого обидишь? Или там «за Родину, за Сталина» тост поднимали… в смысле — лозунг провозглашали. Ну как было не сходить? А у соседа (родителей, брата/сестры) вообще на работе корпоратив объявили избирательный: не придешь — уволят, к двенадцати часам чтоб все отзвонились, что уже отмечают. Тимбилдинг типа.

А иной человек стоит в стороне и головой качает: ай-яй-яй, опять навыбирались вдым… А я ведь предупреждал, и предлагал, чтоб все культурно… А вы меня даже с собой не взяли… А мои соглядатаи ваш дебош еще и на видео сняли — вот, полюбуйтесь. Не стыдно вам, совесть не мучит? Ну зачем так накидались бюллетеней, отвратительно же…

Неприятный этот иной человек, и разговаривать с ним — как меду напьешься: что ни слово, то «вранье», «отвратительно», «ложь», «позор»… Говорит так язвительно и руками разводит картинно.

Но он-то неприятный, а дурак похмельный — ты.

Кто проиграл

Жизнь вообще несправедливая штука. Можно написать предвыборную программу — хорошо проработанную, размером с программы всех конкурентов вместе взятые. Можно доставить в почтовые ящики свои предвыборные газеты — за это похвалят эксперты-политологи: они давно такого не видели. Можно перестать как будто скрывать и боксерское прошлое в шестидесятые, и дружбу с шахтерами в семидесятые, и преследования со стороны советской власти в восьмидесятые, и похищение сына в девяностые, и героизм, проявленный в терактах «нулевых»… И все равно набрать один процент, установив абсолютный антирекорд.

Когда какой-нибудь политик хочет, чтобы Россия стала больше похожа на Европу, неплохо бы начать играть по западным правилам политики. А там из такого политического небытия не возвращаются. Когда кто-то говорит, что эти выборы могут стать последними, и так безнадежно их проигрывает… наверно, ему не стоит брать пример с поп-звезд, которые без конца колесят по миру с «прощальными турне» — и никак не сойдут со сцены.

Кажется, многие сторонники Явлинского превратно поняли его оригинальный ролик

«Кандидату от народа» крепко досталось от недружественных СМИ, но в ответ на эти информационные атаки он отчего-то открыл в себе ранее не замеченные глубины демагогии и трамвайной риторики. Может, то была попытка быть ближе к людям. А может, просто нервы сдали.

Товарищи по партии результаты беспартийного товарища хвалят и сулят ему большое политическое будущее. Но им легко, товарищам: не их грязное белье на виду у всей страны полощут по телевидению, и не против их заботливо выпестованного бизнеса такую судебную артиллерию развернули, что не укроешься. А многочисленные сторонники (которые «никогда раньше на выборы не ходили, но в этот раз…» — и этим текстом весь твиттер заспамили, все соцсети и все комментарии на Sobesednik.ru) как будто куда-то все подевались. И на выборы как будто не пришли, и на улицу их пламенный Удальцов уже не зовет…

Павел Грудинин // фото: Александр Легкий / Global Look Press

3. Председатель УИК в Люберцах

Бог весть, зачем было вбрасывать эти бюллетени. Наблюдатели уверяют, что люберецкий УИК такой в России не один — но тут уж слишком близко оказалось к столице и слишком скандально. Нашли крайнего.

Может, конечно, все и обойдется с уголовным делом, но даже если и так — разве не обидно? Вся страна ликует: держава в безопасности на ближайшие шесть лет, миновала гроза неопределенности, да так уверенно — семьдесят седьмой дорогой обошла. Слава метеорологии! А ты сидишь и досадуешь: ты же так старался, чтобы всем лучше было, бюллетени эти запихивал…

Устарели твои методы, брат. Суеверия это все — вбросы, «карусели»… Дедовские приемчики. Руководство уже научилось предвидеть движения воздушных — и человеческих — масс, и как пожелало — почти так и сделало. Ну пускай не «70 на 70», а «77 на 67». Так оно даже красивее и разнообразнее.