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Торгово-промышленная палата обсудит экспортный потенциал Сибири на КЭФ
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Торгово-промышленная палата обсудит экспортный потенциал Сибири на КЭФ 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Торгово-промышленная палата РФ организует на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в апреле круглый стол о продвижении экспортного потенциала регионов Сибири, сообщают организаторы КЭФ.
"В этом году на Красноярском экономическом форуме Торгово-промышленная палата РФ совместно с АО «Российский экспортный центр», правительством Красноярского края и Центрально-Сибирской ТПП при поддержке Минпромторга РФ организует круглый стол «Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири. В рамках мероприятия планируется обсудить возможность расширения экспортного потенциала регионов Сибири, пути устранения инфраструктурных административных барьеров, повышение эффективности инструментов поддержки экспорта, роль российских загранпредставительств и торгово-промышленных палат в продвижении экспорта», — говорится в сообщении.
Также ТПП организует открытую дискуссию о цифровизации малого бизнеса, круглый стол о развитии бизнес-моделей, актуальных в 2018 году.
Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. В 2018 году КЭФ состоится 12-14 апреля.
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