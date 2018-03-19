Торгово-промышленная палата обсудит экспортный потенциал Сибири на КЭФ

"В этом году на Красноярском экономическом форуме Торгово-промышленная палата РФ совместно с АО «Российский экспортный центр», правительством Красноярского края и Центрально-Сибирской ТПП при поддержке Минпромторга РФ организует круглый стол «Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири. В рамках мероприятия планируется обсудить возможность расширения экспортного потенциала регионов Сибири, пути устранения инфраструктурных административных барьеров, повышение эффективности инструментов поддержки экспорта, роль российских загранпредставительств и торгово-промышленных палат в продвижении экспорта», — говорится в сообщении.

Также ТПП организует открытую дискуссию о цифровизации малого бизнеса, круглый стол о развитии бизнес-моделей, актуальных в 2018 году.