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Житель Балахны уехал на заработки и пропал без вести
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Житель Балахны уехал на заработки и пропал без вести 

В городе N 7 часов назад
Фото: В городе N
Почти два месяца знакомые и родственники 27-летнего Владимира Цихоцкого не получают от него никаких вестей. Мужчина уехал из Балахны в поселок Ковернино на заработки и пропал без вести. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Последний раз Владимира Цихоцкого видели 23 января. На момент исчезновения он был одеть в серо-зеленую куртку, синие джинсы и темные ботинки. Рост пропавшего мужчины 185 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые короткие. На левом колене у него родинка, на правой ноге татуировка в виде тигра. Мужчину также можно узнать по шрамам на левой щеке и левой руке.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Цихоцкого сообщать всю информацию по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.
Напомним, в Сергаче продолжаются поиски 18-летнего Игоря Тулаева.
Фото: ПСО «Волонтер»
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