Житель Балахны уехал на заработки и пропал без вести

Почти два месяца знакомые и родственники 27-летнего Владимира Цихоцкого не получают от него никаких вестей. Мужчина уехал из Балахны в поселок Ковернино на заработки и пропал без вести. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Последний раз Владимира Цихоцкого видели 23 января. На момент исчезновения он был одеть в серо-зеленую куртку, синие джинсы и темные ботинки. Рост пропавшего мужчины 185 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые короткие. На левом колене у него родинка, на правой ноге татуировка в виде тигра. Мужчину также можно узнать по шрамам на левой щеке и левой руке.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Цихоцкого сообщать всю информацию по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.

Напомним, в Сергаче продолжаются поиски 18-летнего Игоря Тулаева.

Фото: ПСО «Волонтер»