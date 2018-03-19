Глупые мифы о космосе, в которые верят почти все

Космос кладбище земных мифов. Это естественно — ведь мы еще так мало знаем об окружающей нас вселенной. Но невежество не может послужить оправданию постоянному тиражированию вопиющих заблуждений, которые поколение за поколением передают друг другу обыватели. Мы собрали несколько самых странных легенд о космосе, верить в которые надо перестать немедленно.

Смерть в вакууме

Миф: О, стоит только вспомнить каноничную сцену, где герой Шварценеггера попадает в безвоздушное пространство Марса — и БУУМ! Его глаза выдавливает из орбит! Голова взрывается! Кровь! Полный бред, согласитесь. Стараниями голливудских сценаристов эта байка перекочевала в разряд «ну-все-же-знают» фактов.

Правда: на деле же, человек в вакууме способен прожить около минуты. Это не пройдет безболезненно, и уж точно не останется без последствий для организма. Смерть, скорее всего, наступит от банального удушья, а вовсе не от мифического перепада давления. Единственный фильм, где все показано сравнительно верно — легендарная «Космическая Одиссея 2001» Стенли Кубрика

Цвет Солнца

Миф: попросите любого человека нарисовать солнце и дайте ему цветные карандаши. Угадайте, какой будет доминировать в его работе? Ну конечно, желтый. Но это — не настоящая окраска нашего светила. Эта иллюзия возникает у людей из-за атмосферы Земли. Она искажает естественный цвет, превращая его в желтый.

Правда: на самом деле, Солнце — белое. Это диктует его температура в 6000 К, придающее ему четкий, белоснежный цвет.

Летнее тепло

Миф: летом Земля приближается к Солнцу — вот и теплее. Звучит логично, по крайней мере, для школьников младших классов. Совершенно неясно, почему в эту теорию верят даже взрослые люди.

Правда: все дело в градусе наклона орбитальной оси Земли, расположенной под углом к Солнцу. Какое полушарие ближе к светилу — там и лето.

Темная сторона Луны

Миф: обратная сторона нашего спутника всегда остается погруженной в вековечную мглу. Спасибо товарищам ВИА Pink Floyd за этот непреложный (в сознании многих) факт.

Правда: на деле, темная сторона Луны, как таковая, существует только для обитателей нашей планеты. Весь спутник получает свою долю солнечного облучения практически в равной степени.

Великая Китайская стена

Миф: циклопическое сооружение древних китайцев — единственная человеческая постройка, видимая из космоса невооруженным глазом. Это расхожее убеждение многократно повторяется во многих голливудских фильмах и уже стало расхожим клише. Еще более интересная версия мифа: стену видел даже Базз Олдридж с поверхности Луны.

Правда: легенду вяло опровергали астрономы всей планеты (дел у ребят и так много). В 2006 году, только что вернувшийся с МКС канадский астронавт Крис Хэдфилд, уставший от однообразных вопросов, запостил следующий твит: «Великая Китайская стена не видна из космоса невооруженным глазом. Она слишком узкая и повторяет естественные контуры и цвета рельефа».