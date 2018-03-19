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Акробат «Цирк дю Солей» разбился во время шоу
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Акробат «Цирк дю Солей» разбился во время шоу 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Акробат умер после падения с высоты во время шоу во Флориде. О смерти воздушного гимнаста сообщило в воскресенье руководство канадского цирка.
"С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления «Вольта» (Volta) в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену", — цитирует представителей «Цирка дю Солей» телеканал ABC.
Мужчина был доставлен в ближайшую больницу, но врачи оказались бессильны — артист скончался от полученных травм, передает «360». Руководство компании-организатора обещает разобраться в причинах этого трагического события и предлагает полное и прозрачное сотрудничество властям, которые тут же взялись за расследование обстоятельств гибели акробата. Ближайшие представления в Тампе отменены.
"Вся семья «Цирка дю Солей» в шоке и опустошена этой трагедией. Ян был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто знал его. В ближайшее время мы сосредоточимся на поддержке семьи Яна и наших сотрудников, особенно команды «Вольта», — также говорится в заявлении дирекции шоу.
За тридцать лет существования цирка — это второй случай гибели акробата. В 2013 году во время представления с высоты 15 метров упала и разбилась 31-летняя артистка Сара Гийяр-Гийо. Тогда цирку был выписан штраф в 25 тысяч долларов. Суд штата Невада постановил, что причиной смерти Гийяр-Гийо стало нарушение техники безопасности.
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