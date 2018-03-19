Ещё
От рыбаков — уха, от оленеводов — шурпа. В Самбурге отметят двойной праздник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От рыбаков — уха, от оленеводов — шурпа. В Самбурге отметят двойной праздник 

ИА Север-Пресс 7 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
24 марта в селе Самбург Пуровского района будет двойной праздник — на эту дату запланировано проведение Дня оленевода, кроме того 85-летний юбилей отметит «Совхоз Пуровский», по этому случаю в Самбурге также пройдут торжества. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО.
Основной вид деятельности старейшего, основанного в 1933 году, сельхозпредприятия района и округа — оленеводство, в стаде совхоза — более 11 тыс. оленей. Помимо заготовки мяса — около 60 тонн в год, предприятие выпускает фарш, полуфабрикаты и субпродукты из оленины. В штате организации — около 100 оленеводов, объединенных в 9 бригад. Всего же на предприятии постоянно трудятся около 300 человек.
Добычу рыбы ведут также девять бригад, постоянное трудоустройство имеют более 50 рыбаков, в летнюю путину нанимаются сезонные работники. Рыбодобычу предприятие ведёт с июля по декабрь — в основном в акватории реки Пур, на реке Среднее Мессо в сентябре и октябре добывается ряпушка. В 2017 году рыбаки совхоза добыли 240 тонн рыбы, уловы ежегодно растут. Кроме того, на предприятии функционирует пекарня, ежегодно там выпекается до ста тонн хлеба, который покупают жители Самбурга и кочевники.
24 марта совхоз намерен угощать жителей и гостей села ухой и шурпой, на территории праздничных гуляний от предприятия будет установлено два гостевых чума.
ИА Север-Пресс: последние новости
Понаблюдать за выборами президента на портале сможет каждый Сайка и краб-стригун. У Карского моря хорошие перспективы для арктического промысла Ямальский проект «Знамя Победы» объединяет регионы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1056
Путин призвал запасников на сборы171
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие327
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение