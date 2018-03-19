От рыбаков — уха, от оленеводов — шурпа. В Самбурге отметят двойной праздник

24 марта в селе Самбург Пуровского района будет двойной праздник — на эту дату запланировано проведение Дня оленевода, кроме того 85-летний юбилей отметит «Совхоз Пуровский», по этому случаю в Самбурге также пройдут торжества. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО.

Основной вид деятельности старейшего, основанного в 1933 году, сельхозпредприятия района и округа — оленеводство, в стаде совхоза — более 11 тыс. оленей. Помимо заготовки мяса — около 60 тонн в год, предприятие выпускает фарш, полуфабрикаты и субпродукты из оленины. В штате организации — около 100 оленеводов, объединенных в 9 бригад. Всего же на предприятии постоянно трудятся около 300 человек.

Добычу рыбы ведут также девять бригад, постоянное трудоустройство имеют более 50 рыбаков, в летнюю путину нанимаются сезонные работники. Рыбодобычу предприятие ведёт с июля по декабрь — в основном в акватории реки Пур, на реке Среднее Мессо в сентябре и октябре добывается ряпушка. В 2017 году рыбаки совхоза добыли 240 тонн рыбы, уловы ежегодно растут. Кроме того, на предприятии функционирует пекарня, ежегодно там выпекается до ста тонн хлеба, который покупают жители Самбурга и кочевники.

24 марта совхоз намерен угощать жителей и гостей села ухой и шурпой, на территории праздничных гуляний от предприятия будет установлено два гостевых чума.