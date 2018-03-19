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Брат прострелил сестре голову из-за геймпада
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Брат прострелил сестре голову из-за геймпада 

MMO13 7 часов назад
Фото: MMO13
13-летняя девочка из графства Монро, штат Миссисипи, была расстреляна в голову 9-летним братом во время спора за геймпад. Associated Press сообщила, что инцидент произошел в субботу и девочка «не отдала брату геймпад, когда он хотел этого».
Неизвестно, какой тип оружия использовался и как мальчик получил доступ к нему, но он выстрелил один раз и пуля попала в мозг девушки. Изначально она пережила инцидент и была доставлена в детскую больницу Ле Бонхера в Мемфисе, но позже скончалась от полученных травм.
Дальнейшие подробности, связанные со стрельбой, расследуются местной полицией.
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