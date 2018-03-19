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Зацепинг на железной дороге мог закончиться несчастным случаем в Приморье
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Зацепинг на железной дороге мог закончиться несчастным случаем в Приморье 

Primpress 7 часов назад
Фото: Primpress
В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на перегоне станций Анисимовка — Новонежино Приморского края машинистом электропоезда применено экстренное торможение, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Согласно предварительным данным, машинист пригородного электропоезда сообщением Находка-Владивосток в пути обратил внимание на то, что в конце последнего вагона на подножке стоит человек и держится за поручень кабины. Машинист применил экстренное торможение с целью предотвращения несчастного случая.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.
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