Виторган, Нагиев и Порошина просят пересмотра дела Ксенофонтовой 

Уже третий год Елене приходится защищаться в суде: сначала доказывать, что она не избивала бывшего гражданского мужа Александра Рыжих, затем бороться за опеку над их общей дочерью семилетней Софьей. Актрису признали виновной в нанесении побоев, позже приговор отменили в связи с декриминализацией деяния, но вину с Елены так и не сняли. На основании этого Александр подал новый иск, требует расторгнуть договор дарения квартиры (недвижимость Рыжих передал Ксенофонтовой в начале их совместной жизни, — Прим. «Антенны») и выплатить ему огромную денежную компенсацию. Елена вместе со своими двумя детьми рискует остаться без крыши над головой, ведь квартиру, имевшуюся ранее, она была вынуждена продать, чтобы рассчитаться с долгами, которые числились за подаренной жилплощадью.
Более тридцати известных артистов, среди которых Мария Порошина, Раиса Рязанова, Валентина Талызина, Елена Сотникова, Евгения Дмитриева, Ирина Апексимова, Дмитрий Нагиев, Максим Виторган, Михаил Полицеймако, Андрей Ильин и многие другие решили поддержать Ксенофонтову в этот тяжелый период и направили открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке, чтобы добиться справедливого суда.
Открытое письмо деятелей культуры и искусства генеральному прокурору Российской Федерации Ю. Я. Чайке
Уважаемый Юрий Яковлевич!
Мы, друзья и коллеги Заслуженной артистки России Елены Ксенофонтовой, возмущены и обеспокоены тем, что в нашей стране невиновный человек может оказаться совершенно бессилен в стремлении защитить свое честное имя и свои законные интересы.
Елена попала именно в такую ситуацию. Ее бывший гражданский муж адвокат Александр Рыжих в начале их совместной жизни передал Елене по договору дарения квартиру. А когда отношения пары разладились, решил вернуть недвижимость себе. Зная, что по закону поводов для отзыва дарственной немного, он решил искусственно создать один из них. А именно — обвинить Елену (то есть одариваемую) в умышленном нанесении телесных повреждений ему (то есть дарителю).
Для этого он спровоцировал семейную ссору, во время которой напал на гражданскую супругу. Но обвинил в нападении ее, подав иск в суд. На стороне Елены были показания единственного присутствовавшего при инциденте свидетеля и зафиксированные Ксенофонтовой в установленном порядке побои (а на самом деле и простая логика — достаточно увидеть высокого, широкоплечего Александра и хрупкую Елену, чтобы понять, что возможно, а что нет), но суд не принял их во внимание. Ксенофонтова была признана виновной.
Узнав об этом, мы удивлялись, почему она не подала иск против Рыжих первой, полагая, что это могло в корне изменить ход событий. Но Елена, явно небезосновательно, боялась этого домашнего тирана с адвокатской неприкосновенностью и к тому же, будучи человеком в высшей степени порядочным, считала, что не должна поступать так с отцом своей дочери. Когда же суды против нее начались, Елена многократно пробовала подать встречный иск, объясняя, что это Александр душил ее и выкручивал руки, а она только пыталась защищаться. Но каждый раз получала от Следственного комитета отказ без обозначения причин.
Рассмотрение апелляционной жалобы Елены совпало по времени с декриминализированием вменяемой ей статьи. Приговор отменили. Но невиновной ее не признали. В кассации было отказано. Тогда нам казалось, что все закончилось: наша коллега избавлена от уголовного преследования. А с несправедливостью возложенной на нее вины пришлось смириться.
Но сейчас на основании того, что обвинение в умышленном нанесении побоев с Елены Ксенофонтовой так и не снято, профессиональный юрист Александр Рыжих подал против нее новый иск, в котором требует расторгнуть договор дарения квартиры и выплатить ему огромную денежную компенсацию. Если он снова, задействовав свои корпоративные связи или как-то иначе, сможет добиться принятия несправедливого решения, Елена вместе со своими двумя детьми останется без крыши над головой, ведь это их единственная жилплощадь (квартиру, имевшуюся у Елены раньше, она была вынуждена продать сразу же, став владелицей той, которую ей подарил Александр, поскольку за подаренной квартирой числились серьезные долги).
Уважаемый Юрий Яковлевич! Мы знаем, что у Елены есть все необходимые документы, чтобы подтвердить то, о чем идет речь выше. Возможно, в чем-то мы высказались не совсем корректно с юридической точки зрения — ни у кого из нас нет соответствующего образования. Но такого не должно быть в правовом государстве: виновный в домашнем насилии человек остается безнаказанным, а беззащитная женщина вновь и вновь вынуждена отвечать за то, чего не совершала. Мы просим Вас вмешаться в ситуацию, взять ее под контроль, проверить имеющиеся факты, инициировать возбуждение дела против Александра Рыжих и пересмотр дела Елены Ксенофонтовой, помочь в восстановлении справедливости.
Следующий суд у актрисы назначен на 29 марта.
Звезды, которые не пришли в форму после родов
Бывший муж Ксенофонтовой не явился на суд, который сам затеял
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