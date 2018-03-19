Виторган, Нагиев и Порошина просят пересмотра дела Ксенофонтовой

Друзья и коллеги Елены направили открытое письмо генеральному прокурору России

Уже третий год Елене приходится защищаться в суде: сначала доказывать, что она не избивала бывшего гражданского мужа Александра Рыжих , затем бороться за опеку над их общей дочерью семилетней Софьей. Актрису признали виновной в нанесении побоев, позже приговор отменили в связи с декриминализацией деяния, но вину с Елены так и не сняли. На основании этого Александр подал новый иск, требует расторгнуть договор дарения квартиры (недвижимость Рыжих передал Ксенофонтовой в начале их совместной жизни, — Прим. «Антенны») и выплатить ему огромную денежную компенсацию. Елена вместе со своими двумя детьми рискует остаться без крыши над головой, ведь квартиру, имевшуюся ранее, она была вынуждена продать, чтобы рассчитаться с долгами, которые числились за подаренной жилплощадью.

Открытое письмо деятелей культуры и искусства генеральному прокурору Российской Федерации Ю. Я. Чайке

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Мы, друзья и коллеги Заслуженной артистки России Елены Ксенофонтовой, возмущены и обеспокоены тем, что в нашей стране невиновный человек может оказаться совершенно бессилен в стремлении защитить свое честное имя и свои законные интересы.

Елена попала именно в такую ситуацию. Ее бывший гражданский муж адвокат Александр Рыжих в начале их совместной жизни передал Елене по договору дарения квартиру. А когда отношения пары разладились, решил вернуть недвижимость себе. Зная, что по закону поводов для отзыва дарственной немного, он решил искусственно создать один из них. А именно — обвинить Елену (то есть одариваемую) в умышленном нанесении телесных повреждений ему (то есть дарителю).

Для этого он спровоцировал семейную ссору, во время которой напал на гражданскую супругу. Но обвинил в нападении ее, подав иск в суд. На стороне Елены были показания единственного присутствовавшего при инциденте свидетеля и зафиксированные Ксенофонтовой в установленном порядке побои (а на самом деле и простая логика — достаточно увидеть высокого, широкоплечего Александра и хрупкую Елену, чтобы понять, что возможно, а что нет), но суд не принял их во внимание. Ксенофонтова была признана виновной.

Узнав об этом, мы удивлялись, почему она не подала иск против Рыжих первой, полагая, что это могло в корне изменить ход событий. Но Елена, явно небезосновательно, боялась этого домашнего тирана с адвокатской неприкосновенностью и к тому же, будучи человеком в высшей степени порядочным, считала, что не должна поступать так с отцом своей дочери. Когда же суды против нее начались, Елена многократно пробовала подать встречный иск, объясняя, что это Александр душил ее и выкручивал руки, а она только пыталась защищаться. Но каждый раз получала от Следственного комитета отказ без обозначения причин.

Рассмотрение апелляционной жалобы Елены совпало по времени с декриминализированием вменяемой ей статьи. Приговор отменили. Но невиновной ее не признали. В кассации было отказано. Тогда нам казалось, что все закончилось: наша коллега избавлена от уголовного преследования. А с несправедливостью возложенной на нее вины пришлось смириться.

Но сейчас на основании того, что обвинение в умышленном нанесении побоев с Елены Ксенофонтовой так и не снято, профессиональный юрист Александр Рыжих подал против нее новый иск, в котором требует расторгнуть договор дарения квартиры и выплатить ему огромную денежную компенсацию. Если он снова, задействовав свои корпоративные связи или как-то иначе, сможет добиться принятия несправедливого решения, Елена вместе со своими двумя детьми останется без крыши над головой, ведь это их единственная жилплощадь (квартиру, имевшуюся у Елены раньше, она была вынуждена продать сразу же, став владелицей той, которую ей подарил Александр, поскольку за подаренной квартирой числились серьезные долги).

Уважаемый Юрий Яковлевич! Мы знаем, что у Елены есть все необходимые документы, чтобы подтвердить то, о чем идет речь выше. Возможно, в чем-то мы высказались не совсем корректно с юридической точки зрения — ни у кого из нас нет соответствующего образования. Но такого не должно быть в правовом государстве: виновный в домашнем насилии человек остается безнаказанным, а беззащитная женщина вновь и вновь вынуждена отвечать за то, чего не совершала. Мы просим Вас вмешаться в ситуацию, взять ее под контроль, проверить имеющиеся факты, инициировать возбуждение дела против Александра Рыжих и пересмотр дела Елены Ксенофонтовой, помочь в восстановлении справедливости.

Следующий суд у актрисы назначен на 29 марта.

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