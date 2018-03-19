Робот-собака и полёт над Парижем ожидают жителей Кургана

Роботы со всего мира ждут жителей Кургана и области в гости: легендарная собачка Айбо, очаровательный Валл-и, робот-преподаватель, герои звездной саги и многие другие! Со всеми роботами можно взаимодействовать!

США, Японии, Выставка такого масштаба проводится в Кургане , пожалуй, впервые. Организаторы собрали роботов из Китая Австралии и, конечно, России . Причем российские роботы — одни из самых современных! Посетители выставки смогут испытать настоящую гордость за наших разработчиков, ведя беседу с девушкой-роботом Кики или слушая рассказ робота-промоутера Бориса.

В «Робополисе» вы сможете увидеть и испытать на себе невероятные технологии будущего: поднять предмет силой мысли, погонять на машинках с искусственным интеллектом, напечатать игрушку на 3D принтере, полетать над Парижем, и это далеко не все, чем вас удивят организаторы! Для маленьких гостей действуют мастер-классы: порисуйте в пространстве 3D ручкой, сконструируй своего робота или создайте эксклюзивный робокостюм!

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Где? ТРЦ «ГиперСити», 2 этаж

Когда? 8 марта — 8 апреля

Режим работы: с 10.00 до 21.00 Подробнее:

Сайт: робополис.рф Instagram: instagram/robopolis_robots

VK: vk.com/robopolis_kurgan