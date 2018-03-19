В соцсетях появляются, но домой не возвращаются: в Тюмени ищут пару подростков 

Накануне, 18 марта, в Тюмени появилась информация о розыске двух подростков. Елизавета Бейкина 2004 года рождения ушла из дома на улице Николая Федорова в 8:00 в субботу, 17 марта, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже школьницы поступило в полицию от родителей. Позже выяснилась, что Лиза ушла не одна. В этот день пропал и ее друг Иван Левкович 2003 года рождения. — Заявление о пропаже поступило в городской отдел полиции №1. Заведено розыскное дело, ведутся мероприятия, направленные на установление местонахождения подростков, — рассказала 72.ru пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. Иван Левкович, по данным источников 72.ru, уже неоднократно уходил из дома, а Елизавета Бейкина пропала впервые. Подростки регулярно заходят на свои страницы в социальных сетях, но не возвращаются к родителям. Поиском ребят сейчас занимаются не только сотрудники полиции, но и волонтеры тюменского отряда «Белая Сова».