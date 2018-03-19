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С 16 апреля по 15 мая в Кемерове запретят движение тяжеловесных машин
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С 16 апреля по 15 мая в Кемерове запретят движение тяжеловесных машин 

АиФ Кузбасс 5 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба городской администрации, взвешивание транспорта будет проводиться в круглосуточном режиме не только на всех въездах в город, но и на дополнительных специально оборудованных и сертифицированных площадках.
Ограничения будут касаться транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на одиночную ось которых превышают 6 тонн, за исключением рейсовых и туристических автобусов, троллейбусов, перевозок продуктов питания, лекарственных препаратов, спецтехники и автотранспорта жилищно-коммунальных и дорожно-эксплуатационных муниципальных предприятий города, спецавтомобилей аварийных и оперативных служб.
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