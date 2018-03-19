В Нижнем Новгороде хотят восстановить 20 светофоров и установить один новый

В Нижнем Новгороде планируется восстановить 20 светофоров и установить один новый, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог области.

Сообщается, что отремонтированы будут объекты на улицах Гагарина, Ленина, Героев, Октября, Московском шоссе и улицах Родионова, Бринского, Переходникова и Коминтерна. Правительство региона готово потратить на это 7,5 млн рублей. Однако цена может быть снижена во время конкурсных процедур.

Отметим, что новые дорожные знаки (их установку оценивают»в 2,8 млн рублей) появятся на участках улиц Веденяпина, Лескова, Переходникова, Плотникова, Монастырки, Баумана, Рябцева, Коновалова, Варварской, Львовской, Родионова, Ковалихинской, Толбухина, а также проспектов Ленина, Союзного, Октября, Кораблестроителей и Южного шоссе.

А на улицах Глеба Успенского, Родионова, Веденяпина, Лескова, Плотникова, Юлиуса Фучика, Московском и Южном шоссе, проспектах Октября, Ленина появятся дорожные ограждения.