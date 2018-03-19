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Следователи «обелили» педагогов скандального челябинского детдома
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Следователи «обелили» педагогов скандального челябинского детдома 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
К надругательствам непричастны.
Отношение педагогов Лазурненской спецшколы в Челябинской области к предполагаемым фактам надругательств над воспитанниками не нашло подтверждения. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Для проверки этой версии проводился большой комплекс следственных действий, в том числе педагогов тестировали на полиграфе. Сейчас их процессуальный статус — свидетели. Оснований для отстранения преподавателей от работы нет.
В отношении потерпевших воспитанников проводится психиатрическая судебная экспертиза. Она должна помочь установить виновных.
О предполагаемых фактах надругательства над воспитанниками Лазурненской спецшколы стало известно в феврале 2018 года. Опекуны узнали о случившемся от детей и обратились в следственные органы. Прокуратура, следователи и аппарат уполномоченного по правам ребенка инициировали проверку учреждения. В спецшколе нашли несколько десятков нарушений, в частности должным образом не была обеспечена безопасность детей.
Ранее по теме: Южноуральца заподозрили в надругательстве над сиротами Прокуратура нашла нарушения в оскандалившемся челябинском детдоме В скандальном челябинском детдоме нашли десятки новых нарушений
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